All CATEGORIES
☰ Menu

Streetsboro-based Step2 acquired; larger company will remain in Streetsboro with CEO Chris Quinn at helm

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 18, 2016 - 04:43 PM | Updated: October 18, 2016 - 04:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this this Feb. 2015 file photo, Step2 CEO & President Chris Quinn talks about his vision for the company in Streetsboro. The Streetsboro-based toy company Step2 has been acquired by New York Aterian investment Partners. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

ntsb18cut_01 ED SUBA JR. - AKRON BEACON JOURNAL
Flight crew, jet company share blame in fatal Akron crash, federal board says

Federal investigators say the crew of the small charter jet that crashed Nov. 10 in Akron, killing all on board, did not follow proper procedures as the craft approached Akron Fulton International Airport.

forprofit18cut
Why lower-income students are drawn to for-profit schools
Sales of businesses at post-recession high
step19_03
Streetsboro-based Step2 acquired; larger company will remain in Streetsboro with CEO Chris Quinn at helm - 4:45 PM
TEC-Digital_Life-Google_Pixel_Phone-Review0596e~5
Google’s Pixel phone: Not much new, but still a standout
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next