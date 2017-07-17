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Fast food

Subway looking to update stores’ not-so-fresh look

By Candice Choi
Associated Press

Published: July 17, 2017 - 06:43 PM | Updated: July 18, 2017 - 07:30 AM
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This January 2017 photo provided by Subway shows the interior of a remodeled Subway store in Knoxville, Tenn. Subway is looking to update the look of its stores as the chain's U.S. sales have been declining. The company says the redesign, which includes a brighter atmosphere, displays of vegetables behind the counter and ordering tablets, is the first major revamp since the early 2000s. (Chris Radcliffe/Subway via AP)


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