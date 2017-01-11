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Health care

Summa board likes where health system is headed, despite growing doctor concerns

By Betty Lin-Fisher and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: January 11, 2017 - 06:01 PM | Updated: January 12, 2017 - 10:02 AM
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Artist conceptual rendering of Summa Health's $350 million in facility improvements to help the system deliver on its population health strategy. The $270 million Phase I of the facility plan, which will take place over the next five years, includes a new inpatient facility and medical office building on the Summa Akron City campus and increased outpatient services, modernized operating rooms and improved parking at Summa Barberton Hospital.

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