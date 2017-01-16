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Health care

Summa CEO pledges to improve relations with doctors, staff as board hires ‘executive coach’ to assist executives

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: January 16, 2017 - 06:45 PM

 
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