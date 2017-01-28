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Health care

Summa community focuses on future and new leadership after CEO’s announced exit

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: January 28, 2017 - 07:58 PM
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A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Thursday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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