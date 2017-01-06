Summa doctors blame series of ‘poor decisions’ by leadership for no-confidence vote

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gYWJydXB0bHkgY3V0IHRpZXMgd2l0
aCBpdHMgbG9uZ3RpbWUgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIGRvY3RvcnMgd2FzbiYjODIxNzt0IHRo
ZSBvbmx5IHJlYXNvbiBmb3IgYSBuby1jb25maWRlbmNlIHZvdGUgdGhpcyB3ZWVrIGJ5IGh1bmRy
ZWRzIG9mIGFyZWEgcGh5c2ljaWFucy48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBFUiBzdGFmZmluZyBzd2l0Y2gg
d2FzIHRoZSBsYXRlc3QgaW4gYSBzZXJpZXMgb2YgbGVhZGVyc2hpcCBmYWlsdXJlcyBieSBQcmVz
aWRlbnQgYW5kIENFTyBUaG9tYXMgTWFsb25lIGFuZCBoaXMgdGVhbSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEg
bGV0dGVyIHNpZ25lZCBieSAyMzAgQWtyb24tYXJlYSBkb2N0b3JzIGFuZCBlbWFpbGVkIHRvIHRo
ZSBTdW1tYSBib2FyZCBGcmlkYXkuPC9wPjxwPk1hbG9uZSBkaXNjb3VudGVkIHRoZSB2b3RlIGlu
IGEgbWVtbyB0byBzdGFmZiwgY2FsbGluZyBpdCBhICYjODIyMDtkaXZpc2l2ZSBhdHRlbXB0JiM4
MjIxOyBieSBhIG1pbm9yaXR5IG9mIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgZG9jdG9ycyB0byBpbmZsdWVuY2Ug
YSBjb250cmFjdCBuZWdvdGlhdGlvbiB0aGF0IGhhcyBhbHJlYWR5IGVuZGVkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UgY2FuIG5vIGxvbmdlciByZW1haW4gc2lsZW50LiBSZWNlbnQgZXZlbnRzIGRlbWFuZCB0
aGF0IHRoZSBjb25jZXJucyBvZiB0aGUgaW50ZXJlc3RlZCBNZWRpY2FsIFN0YWZmIG9mIFN1bW1h
IEhlYWx0aCBiZSBoZWFyZCwmIzgyMjE7IHRoZSBkb2N0b3JzIHNhaWQgaW4gdGhlIGxldHRlci4g
T24gVGh1cnNkYXksIGFib3V0IDIxNyBkb2N0b3JzIHNpZ25lZCB0aGUgbm8tY29uZmlkZW5jZSBz
dGF0ZW1lbnQgYW5kIGFkZGl0aW9uYWwgZG9jdG9ycyBzaWduZWQgb24gRnJpZGF5LCB3aXRoIHJl
cXVlc3RzIGJ5IG1vcmUgdG8gc2lnbiBpdCBvdmVyIHRoZSBuZXh0IGZldyBkYXlzLjwvcD48cD5T
dW1tYSBoYXMgYWx3YXlzIGhhZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgY29sbGVnaWFsaXR5IGFuZCBsb3lhbCBz
dGFmZiwgdGhlIGxldHRlciBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCBjdWx0dXJlIGFuZCBtaXNz
aW9uIGlzIGJlaW5nIGRlc3Ryb3llZCBieSBhIHNlcmllcyBvZiBwb29yIGRlY2lzaW9ucyBtYWRl
IGJ5IHRoZSBjdXJyZW50IGFkbWluaXN0cmF0aXZlIHRlYW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIHRoZSBsZXR0
ZXIuPC9wPjxwPkFzIG1vcmUgZG9jdG9ycyBzaWduIG9mZiBvbiB0aGUgbGV0dGVyLCB1cGRhdGVk
IHNpZ25hdHVyZXMgd2lsbCBiZSBzZW50IHRvIHRoZSBTdW1tYSBib2FyZCwgc2FpZCBEci4gRGFs
ZSBNdXJwaHksIGFuIGludGVybmFsIG1lZGljaW5lIHBoeXNpY2lhbiB3aG8gd2FzIHByZXNpZGVu
dCBvZiB0aGUgbWVkaWNhbCBzdGFmZiB1bnRpbCBoaXMgdGVybSBlbmRlZCBEZWMuIDMxLjwvcD48
cD4gTXVycGh5IGV4cGVjdHMgNDAwIHRvIDUwMCBkb2N0b3JzIHRvIHNpZ24gdGhlIGxldHRlci4g
QWRkaXRpb25hbGx5LCBhbiBhbm9ueW1vdXMgc3VydmV5IHdpbGwgYmUgZW1haWxlZCB0byBhbGwg
MSwxMDAgU3VtbWEgZG9jdG9ycyB0byBhbGxvdyBkb2N0b3JzIHdobyBtYXkgZmVhciByZXBlcmN1
c3Npb25zIGZyb20gdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlmIHRoZXkgc3BlYWsgb3V0IHRvIHZvaWNl
IHRoZWlyIG9waW5pb24sIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBob3NwaXRhbCYjODIxNztzIGNvbW11
bmljYXRpb25zIGRlcGFydG1lbnQgZGVjbGluZWQgdG8gbWFrZSBNYWxvbmUgYXZhaWxhYmxlIGZv
ciBhbiBpbnRlcnZpZXcsIGRlc3BpdGUgbXVsdGlwbGUgcmVxdWVzdHMgb3ZlciB0aGUgbGFzdCBz
ZXZlcmFsIGRheXMuPC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIGluIGEgbWVtbyBlbWFpbGVkIHRvIGFsbCBTdW1t
YSBzdGFmZiBGcmlkYXkgYWZ0ZXJub29uLCBoZSB1cmdlZCBlbXBsb3llZXMgYW5kIGRvY3RvcnMg
JiM4MjIwO3RvIHJlbWFpbiBmb2N1c2VkIG9uIG91ciBzaGFyZWQgcHJpb3JpdHksIHRvIGtlZXAg
dGhlIGhlYWx0aCBvZiBvdXIgcGF0aWVudHMgYW5kIG91ciBjb21tdW5pdHkgZmlyc3QuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5Eci4gTWljaGFlbCBCYWdlLCBhIFN1bW1hIGNhcmRpb2xvZ2lzdCBhbmQgZm9ybWVy
IG1lZGljYWwgc3RhZmYgcHJlc2lkZW50IHdobyBwZW5uZWQgdGhlIGxldHRlciB0aGF0IHRoZSBw
aHlzaWNpYW5zIGxpbmVkIHVwIHRvIHNpZ24gVGh1cnNkYXksIHNhaWQgYWx0aG91Z2ggdGhlcmUg
YXJlIDEsMTAwIHBoeXNpY2lhbnMgb24gdGhlIG1lZGljYWwgc3RhZmYsIGFib3V0IGhhbGYgb2Yg
dGhvc2UgZG9jdG9ycyBhcmUgbm90IGFjdGl2ZSBvbiB0aGUgU3VtbWEgY2FtcHVzZXMgYW5kIGhh
dmUgcHJpdmlsZWdlcyB0byBzZWUgcGF0aWVudHMsIGlmIG5lZWRlZC4gU28gYWJvdXQgaGFsZiBv
ZiB0aGUgYWN0aXZlIHN0YWZmICYjODIyMDtzaG93ZWQgdXAgb24gYSBjb3VwbGUgZGF5cyYjODIx
Nzsgbm90aWNlLCBpbiB0aGUgc25vdyBhbmQgYXQgYW4gYXdrd2FyZCB0aW1lIGFuZCBzYXQgdGhy
b3VnaCBhIGxvbmcgbWVldGluZywmIzgyMjE7IHNhaWQgQmFnZSwgYW4gaW52ZXN0b3IgaW4gV2Vz
dGVybiBSZXNlcnZlIEhvc3BpdGFsLCB3aGljaCBpcyBpbiBhIHByb3RyYWN0ZWQgbGVnYWwgYmF0
dGxlIHdpdGggU3VtbWEuPC9wPjxwPk11cnBoeSBzYWlkIE1hbG9uZSYjODIxNztzIG1lbW8gbWFr
ZXMgaXQgc291bmQgbGlrZSAmIzgyMjA7dGhpcyBpcyBhIGJ1bmNoIG9mIHlhaG9vcyB3aG8gc2ln
bmVkIGl0LiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBhIG1pbm9yaXR5OyB0aG9zZSBhcmUgdGhlIG1vc3QgYWN0
aXZlIGF0IHRoZSBob3NwaXRhbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0LCBhZnRl
ciBhIGNvbnRlbnRpb3VzIHR3by1ob3VyLCBzdGFuZGluZy1yb29tLW9ubHkgbWVldGluZywgZG9j
dG9ycyBmaXJzdCBzdWNjZXNzZnVsbHkgdG9vayBhIGhhbmQgdm90ZSBvbiB0aHJlZSBpc3N1ZXM6
IHRoZSBuby1jb25maWRlbmNlIHZvdGUgYW5kIHJlcXVlc3QgZm9yIHJlc2lnbmF0aW9uLCBhIHJl
cXVlc3QgZm9yIGFuIG91dHNpZGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBhbmQgdGhlIHJlaW5zdGF0ZW1lbnQg
b2YgdGhlIFN1bW1hIEVtZXJnZW5jeSBBc3NvY2lhdGVzIChTRUEpLCB3aGljaCBoYWQgc3RhZmZl
ZCBTdW1tYSYjODIxNztzIGVtZXJnZW5jeSByb29tcyBmb3IgZm91ciBkZWNhZGVzLiBXaGVuIG5l
Z290aWF0aW9ucyBicm9rZSBkb3duIGJldHdlZW4gU3VtbWEgYW5kIFNFQSwgdGhlIGhlYWx0aCBz
eXN0ZW0gY29udHJhY3RlZCB3aXRoIENhbnRvbi1iYXNlZCBVLlMuIEFjdXRlIENhcmUgU29sdXRp
b25zIHRvIHRha2Ugb3ZlciBzdGFmZmluZyB0aGUgZml2ZSBFUnMgb24gTmV3IFllYXImIzgyMTc7
cyBEYXkgd2l0aCB0d28gZGF5cyYjODIxNzsgbm90aWNlLCByYWlzaW5nIGNvbmNlcm5zIGxvY2Fs
bHkgYW5kIG5hdGlvbndpZGUuPC9wPjxwPkluIGhpcyBtZW1vIHRvIHN0YWZmLCBNYWxvbmUgZGVm
ZW5kZWQgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiB0byBzd2l0Y2ggcHJvdmlkZXJzIGFuZCBzYWlk
ICYjODIyMDt3ZSBkbyBub3QgaGF2ZSB0aGUgYWJpbGl0eSBvciB0aGUgaW5jbGluYXRpb24gdG8g
cmV2aXNpdCB0aGF0IGRlY2lzaW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHIuIFRob21hcyBNYXJrLCBjaGFp
ciBvZiBTdW1tYSYjODIxNztzIGRlcGFydG1lbnQgb2YgYW5lc3RoZXNpb2xvZ3ksIHNhaWQgaGUg
ZmVlbHMgVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBtZWV0aW5nIHdhcyAmIzgyMjA7dW5wcm9mZXNzaW9uYWwu
JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGEgZmFp
ciByZXByZXNlbnRhdGlvbiBvZiBvdXIgbWVkaWNhbCBzdGFmZiwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFyaywg
d2hvc2UgZ3JvdXAgaXMgaW4gY29udHJhY3QgbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGggU3VtbWEuPC9wPjxw
PkJhZ2Ugc2FpZCBkb2N0b3JzIHN0b29kIGluIGxpbmUsIHNvbWUgZm9yIDQwIG1pbnV0ZXMsIHRv
IHNpZ24gdGhlIGxldHRlci4gQW5kIHRoZXJlIHdlcmUgc29tZSBkb2N0b3JzLCB3aG8gYXJlIG9m
dGVuIGtub3duIGZvciB0aGVpciBwb29yIHBlbm1hbnNoaXAgYW5kIHNpZ25hdHVyZXMsICYjODIy
MDt3aG8gd2VudCBvdXQgb2YgIHRoZWlyIHdheSB0byBkbyB0aGVpciBiZXN0IHNlY29uZCBncmFk
ZSBwZW5tYW5zaGlwIGp1c3QgdG8gbWFrZSBzdXJlLiBTb21lIHBlb3BsZSB3ZW50IHNvIGZhciBh
cyB0byBibG9jayBsZXR0ZXIgdGhlaXIgbmFtZSBhZnRlciBbdGhlaXIgc2lnbmF0dXJlXSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPk90aGVyIGxldHRlcnM8L3A+PHA+VGhyZWUgb3RoZXIgbGV0dGVy
cyB3ZXJlIGFsc28gcHJlc2VudGVkIHRvIHRoZSBzdGFmZiBhdCB0aGUgbWVldGluZy4gVHdvIG9m
IHRob3NlIGxldHRlcnMgb2YgJiM4MjIwO25vIGNvbmZpZGVuY2UmIzgyMjE7IGZyb20gaW5kZXBl
bmRlbnQgcGh5c2ljaWFuIGdyb3VwcyB3ZXJlIHN1Ym1pdHRlZCBieSB0aGUgZ3JvdXBzIHRvIHRo
ZSBib2FyZCBvbiBGcmlkYXksIHRoZWlyIGxlYWRlcnMgY29uZmlybWVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SG9wZWZ1bGx5LCB0aGUgYm9hcmQgbWFrZXMgdGhlIHJpZ2h0IGRlY2lzaW9uLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBEci4gR2FyeSBQaW50YSwgYW4gaW50ZXJuYWwgbWVkaWNpbmUgcGh5c2ljaWFuIHdobyBpcyBw
cmVzaWRlbnQgb2YgUGlvbmVlciBQaHlzaWNpYW4gTmV0d29yaywgYSBncm91cCBvZiAzOSBkb2N0
b3JzLjwvcD48cD5QaW50YSwgYW4gaW52ZXN0b3IgaW4gV2VzdGVybiBSZXNlcnZlLCBzYWlkIHRo
ZSBTRUEgZGViYWNsZSB3YXMgYmFkLCBidXQgaXQgd2FzIGFsc28gbm90IHRoZSByZWFzb24gZm9y
IHRoZSBuby1jb25maWRlbmNlIHZvdGVzIGJ5IGhpcyBncm91cCBhbmQgb3RoZXIgcGh5c2ljaWFu
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBFUiB3YXMgdGhlIGxhc3Qgc3RyYXcsIGJ1dCB0aGF0JiM4MjE3
O3MgYSBodWdlIHN0cmF3LCYjODIyMTsgc2FpZCBQaW50YSwgd2hvc2UgZ3JvdXAgaXMgaW5kZXBl
bmRlbnQgYW5kIGRvZXMgbm90IGhhdmUgYSBjb250cmFjdCB3aXRoIFN1bW1hLCBidXQgcmVmZXJz
IGl0cyBwYXRpZW50cyB0byB0aGUgaG9zcGl0YWwuIE92ZXIgdGhlIGxhc3Qgc2V2ZXJhbCB5ZWFy
cywgUGludGEgc2FpZCBoZSBhbmQgaGlzIGNvbGxlYWd1ZXMgaGF2ZSBiZWVuIHRyb3VibGVkIGJ5
IHRoZSBkZWNpc2lvbnMgbWFkZSBieSBNYWxvbmUgYW5kIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgcmVhbGx5IGJlZW4gYSB0cmFkZSBvZiBnaXZlIHVwIHF1YWxp
dHkgYW5kIGxvc2UgY29udHJvbC4gSWYgYW55b25lIHNwZWFrcyB1cCBvdmVyIHRoZSB5ZWFycywg
eW91JiM4MjE3O3ZlIHNlZW4gdGhlbSBmaXJlZCBvciB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGdvbmUsJiM4MjIx
OyBzYWlkIFBpbnRhLCBjYWxsaW5nIHRoZSBjdWx0dXJlICYjODIyMDt0eXJhbm5pY2FsLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+UGludGEgc2FpZCBhcyBhIHByaW1hcnkgY2FyZSBwaHlzaWNpYW4sIGhlIGRvZXNu
JiM4MjE3O3Qga25vdyB0aGUgbmV3IEVSIGRvY3RvcnMuPC9wPjxwPldoZW4gYW4gRVIgZG9jdG9y
IGNhbGxzIGhpbSBhYm91dCBvbmUgb2YgaGlzIHBhdGllbnRzLCBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7SSBo
YXZlIHRvIHRydXN0IHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Bbm90aGVyIHBoeXNpY2lhbiBncm91cCwg
VW5pdHkgSGVhbHRoIE5ldHdvcmssIHRoZSBwYXJlbnQgZ3JvdXAgb2YgdGhlIGNyaXRpY2FsIGNh
cmUgZG9jdG9ycyB3aG9zZSBjb250cmFjdCB3aXRoIFN1bW1hIGV4cGlyZWQgVGh1cnNkYXkgYWZ0
ZXIgaXQgd2FzIG5vdCByZW5ld2VkIHRoaXMgc3VtbWVyLCBhbHNvIHNlbnQgYSBsZXR0ZXIgb2Yg
bm8tY29uZmlkZW5jZS48L3A+PHA+RHIuIEtldmluIE1pbmVvLCBhbiBpbnRlcm5pc3QgYW5kIGNo
YWlybWFuIG9mIHRoZSBib2FyZCBmb3IgVW5pdHksIHNhaWQgaGlzIDEyMCBkb2N0b3JzIGFuZCBt
ZWRpY2FsIHByb3ZpZGVycyBoYXZlIHNlZW4gJiM4MjIwO3RoZSBkZWNheSYjODIyMTsgaW4gdGhl
IHJlbGF0aW9uc2hpcHMgd2l0aCB0aGUgcGh5c2ljaWFuIGdyb3VwcyBieSBNYWxvbmUuICYjODIy
MDtXaGlsZSB3ZSB1bmRlcnN0YW5kIHRoYXQgb25lIG11c3QgYmUgY29uY2VybmVkIHdpdGggY29z
dCBhbmQgdmlhYmlsaXR5LCB3ZSBhcmUgY29uY2VybmVkIHdoZW4gcGF0aWVudCBzYWZldHkgYW5k
IHF1YWxpdHkgY2FyZSBtYXkgYmUgc2FjcmlmaWNlZCBpbiB0aGF0IG5hbWUsJiM4MjIxOyBNaW5l
byB3cm90ZSBpbiBoaXMgbGV0dGVyLjwvcD48cD5TdW1tYSBzcG9rZXNtYW4gTWlrZSBCZXJuc3Rl
aW4gY291bGQgbm90IGNvbmZpcm0gd2hldGhlciB0aGUgbGV0dGVycyBoYWQgYmVlbiByZWNlaXZl
ZCBieSB0aGUgYm9hcmQgYW5kIHNhaWQgdGhlIGJvYXJkIGhhcyBub3QgaXNzdWVkIGFueSBuZXcg
c3RhdGVtZW50cyBzaW5jZSBXZWRuZXNkYXkgd2hlbiBpdCByZWl0ZXJhdGVkIHRoYXQgaXQgc3Vw
cG9ydGVkIE1hbG9uZSBhbmQgdGhlIGRlY2lzaW9uIHJlZ2FyZGluZyBTRUEgYW5kIFVTQUNTLiA8
L3A+PHA+SW4gYSBtZWV0aW5nIHdpdGggdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIG9uIEZyaWRheSwgVmFs
ZXJpZSBHaWJzb24sIFN1bW1hIGNoaWVmIG9wZXJhdGluZyBvZmZpY2VyIGFuZCBwcmVzaWRlbnQg
b2YgdGhlIGhvc3BpdGFscywgc2FpZCB0aGVyZSB3YXMgJiM4MjIwO25vIG1lcml0IHRvIGEgbm8t
Y29uZmlkZW5jZSB2b3RlIG9mIGEgbGltaXRlZCBudW1iZXIgb2YgcGh5c2ljaWFucy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPldoZW4gYXNrZWQgaG93IHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtIHdpbGwgbW92ZSBmb3J3YXJk
IGFmdGVyIHRoZSBuby1jb25maWRlbmNlIHZvdGUgYnkgbW9yZSB0aGFuIDIwMCBvZiBpdHMgZG9j
dG9ycywgR2lic29uIHNhaWQsICYjODIyMDtZb3UgYnVpbGQgeW91ciByZWxhdGlvbnNoaXBzIHdp
dGggdGhvc2UgcGh5c2ljaWFucyB3aG8gY29udGludWUgdG8gYWxpZ24gdGhlbXNlbHZlcyB3aXRo
IG91ciBvcmdhbml6YXRpb24sIHdpdGggdGhlIG1pc3Npb24sIHZpc2lvbiBhbmQgdmFsdWUgd2Um
IzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGdldCB0byBhbmQgb3VyIG1pc3Npb24gdG93YXJkIHBvcHVsYXRp
b24gaGVhbHRoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWluZW8gYW5kIG90aGVyIGRvY3RvcnMgYWNrbm93bGVk
Z2VkIHRoYXQgVGh1cnNkYXkgbmlnaHQmIzgyMTc7cyBtZWV0aW5nIGFuZCBpbnRlcmFjdGlvbnMg
YW1vbmcgc29tZSBjb2xsZWFndWVzIGhhdmUgYmVjb21lIHN0cmFpbmVkLjwvcD48cD5NaW5lbyBz
YWlkIGl0IHdhcyB1bmNvbWZvcnRhYmxlIGJlaW5nIGluIHRoZSBtZWV0aW5nIHdpdGggY29sbGVh
Z3VlcyBhbmQgcGVvcGxlIHdobyB0cmFpbmVkIGhpbSB3aG8gbWF5IG5vdyBkaXNhZ3JlZSB3aXRo
IGhpbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdlcmUgc29tZSBkb2N0b3JzIHdobyB0dXJuZWQgYXdh
eSBmcm9tIHlvdSB3aGVuIHRoZXkgc2F3IHlvdSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJldHR5
IExpbi1GaXNoZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YmxpbmZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YmxpbmZpc2hlckFCSiZu
YnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9C
ZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlM
aW5GaXNoZXJBQko8L2E+IGFuZCBzZWUgYWxsIGhlciBzdG9yaWVzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cub2hpby5jb20vYmV0dHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYmV0dHk8
L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.