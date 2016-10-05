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Health care

Summa Health confirms undisclosed number of layoffs

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 5, 2016 - 07:11 PM

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Summa Health confirms undisclosed number of layoffs

Summa Health confirmed Wednesday it is laying off employees, but declined to specify how many jobs were cut or what those employees do for the Akron-based hospital system.

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