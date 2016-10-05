Summa Health confirms undisclosed number of layoffs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIGNvbmZpcm1lZCBXZWRuZXNkYXkgaXQgaXMgbGF5aW5nIG9mZiBlbXBs
b3llZXMsIGJ1dCBkZWNsaW5lZCB0byBzcGVjaWZ5IGhvdyBtYW55IGpvYnMgd2VyZSBjdXQgb3Ig
d2hhdCB0aG9zZSBlbXBsb3llZXMgZG8gZm9yIHRoZSBBa3Jvbi1iYXNlZCBob3NwaXRhbCBzeXN0
ZW0uICA8L3A+PHA+VGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGxlYXJuZWQgb2YgdGhlIGxheW9mZnMgbGF0
ZSBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGZyb20gYW4gYW5vbnltb3VzIGNhbGxlciB0byB0aGUgbmV3
c3BhcGVyLiBUaGUgY2FsbGVyIHNhaWQgYWJvdXQgMTAwIHBlb3BsZSBsb3N0IHRoZWlyIGpvYnMu
IDwvcD48cD5TdW1tYSBIZWFsdGggaXMgU3VtbWl0IENvdW50eSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgZW1w
bG95ZXIgd2l0aCBhYm91dCA5LDAwMCB3b3JrZXJzLjwvcD48cD5TdW1tYSBIZWFsdGggc3Bva2Vz
bWFuIE1pa2UgQmVybnN0ZWluIGNvbmZpcm1lZCBpbiBhbiBlbWFpbCB0aGF0IHRoZXJlIGhhZCBi
ZWVuIGEgc3RhZmYgcmVkdWN0aW9uLiBTdW1tYSBkZWNsaW5lZCB0byByZXNwb25kIHRvIHF1ZXN0
aW9ucyBhYm91dCB3aGVuIHRoZSBsYXlvZmZzIGhhcHBlbmVkLCBob3cgbWFueSBwZW9wbGUgd2Vy
ZSBpbnZvbHZlZCBhbmQgd2hldGhlciBtb3JlIGVtcGxveWVlcyBjb3VsZCBsb3NlIHRoZWlyIGpv
YnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgcmVhbGl0eSBpcywgYXMgdGhlIGRlbGl2ZXJ5IG9mIGhlYWx0
aCBjYXJlIGNvbnRpbnVlcyB0byBldm9sdmUsIHdlIGNvbnRpbnVlIHRvIHNlZSBjaGFuZ2VzIHRv
IHRoZSBzdGFmZmluZyBsZXZlbHMgb2YgaGVhbHRoIGNhcmUgb3JnYW5pemF0aW9ucyBhY3Jvc3Mg
dGhlIG5hdGlvbiBhbmQgdGhyb3VnaG91dCBub3J0aGVhc3QgT2hpbywmIzgyMjE7IEJlcm5zdGVp
biBzYWlkIGluIHRoZSBzdGF0ZW1lbnQuIDwvcD48cD5BcyBTdW1tYSB0cmllcyB0byBtb3ZlIGF3
YXkgZnJvbSBpdHMgJiM4MjIwO2Nvc3RseSBmZWUtZm9yLXNlcnZpY2UgbW9kZWwgb2YgY2FyZSYj
ODIyMTsgaW4gd2hpY2ggaG9zcGl0YWxzIGFyZSBwYWlkIGJhc2VkIG9uIHNlcnZpY2VzIHByb3Zp
ZGVkIHRvd2FyZCBhICYjODIyMDtwb3B1bGF0aW9uIGhlYWx0aCBtb2RlbCwmIzgyMjE7IEJlcm5z
dGVpbiBzYWlkIG9mZmljaWFscyBhcmUgbm90IG9ubHkgY2xpbmljYWxseSByZXNwb25zaWJsZSBm
b3IgY2FyZSwgYnV0IGFsc28gZmluYW5jaWFsbHkgYWNjb3VudGFibGUgZm9yIGhlYWx0aCBvdXRj
b21lcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RvIGFjaGlldmUgdGhpcyB2aXNpb24sIHdlIG11c3Qgc29tZXRp
bWVzIG1ha2UgZGlmZmljdWx0IGRlY2lzaW9ucyB0aGF0IGFyZSB1bHRpbWF0ZWx5IGluIHRoZSBi
ZXN0IGludGVyZXN0cyBvZiB0aGUgcGVvcGxlIHdlIHNlcnZlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4
MjIwO0J5IGRvaW5nIHNvIHdlIGFyZSBhYmxlIHRvIHJlbWFpbiBmb2N1c2VkIG9uIGFsaWduaW5n
IHBhdGllbnRzIHdpdGggdG90YWwgaGVhbHRoLCBlbXBvd2VyaW5nIGRlY2lzaW9uIG1ha2luZyBh
bmQgY29udGludW91c2x5IHN0cml2aW5nIGZvciBuZXcgYW5kIGJldHRlciBoZWFsdGggc29sdXRp
b25zIGFjcm9zcyB0aGUgY29udGludXVtIG9mIGNhcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgbGF5b2Zm
cyBjb21lIGFzIFN1bW1hIGZhY2VzIHNldmVyYWwgY2hhbGxlbmdlcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGl0
cyBsYXRlc3QgZmluYW5jaWFsIGRpc2Nsb3N1cmUsIHdoaWNoIGNvdmVycyB0aGUgZmlyc3Qgc2l4
IG1vbnRocyBvZiAyMDE2LjwvcD48cD5BZG1pc3Npb25zIGF0IGl0cyBmdWxseSBvd25lZCBob3Nw
aXRhbHMgJiM4MjEyOyBBa3JvbiBDaXR5LCBTdC4gVGhvbWFzIGFuZCBCYXJiZXJ0b24gJiM4MjEy
OyBkcm9wcGVkIGJ5IDEsNjQxIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIG9mIDIwMTYgY29tcGFyZWQgdG8gdGhl
IHNhbWUgdGltZSBmcmFtZSBpbiAyMDE1LiBTdW1tYSBob3NwaXRhbHMmIzgyMTc7IG9jY3VwYW5j
eSByYXRlIGZvciB0aGF0IHRpbWUgcGVyaW9kIGZlbGwgZnJvbSA2OS4zIHBlcmNlbnQgaW4gMjAx
NSB0byA2MS44IHBlcmNlbnQgaW4gMjAxNiBhbmQgb3V0cGF0aWVudCB2aXNpdHMgZHJvcHBlZCBi
eSBuZWFybHkgMTAsMDAwLiA8L3A+PHA+QXQgdGhlIHNhbWUgdGltZSwgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBv
dmVyYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgY3V0ICQyNiBtaWxsaW9uIGluIGV4cGVuc2VzIGNvbXBhcmVkIHRv
IDIwMTUuPC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIGl0IHNwZW50ICQ4IG1pbGxpb24gbW9yZSBvbiBzYWxhcmll
cyBhbmQgd2FnZXMsIFN1bW1hIG1hZGUgb3RoZXIgdHJpbXMgaW5jbHVkaW5nOiAkNSBtaWxsaW9u
IGluIGVtcGxveWVlIGJlbmVmaXRzLCAkOCBtaWxsaW9uIGluIGNvbnRyYWN0cyBhbmQgcHJvZmVz
c2lvbmFsIGZlZXMgYW5kICQ1MDUsMDAwIGluIG1hdGVyaWFscyBhbmQgc3VwcGxpZXMuIDwvcD48
cD5Cb3R0b20gbGluZTogU3VtbWEmIzgyMTc7cyBjb25zb2xpZGF0ZWQgc3lzdGVtIGdlbmVyYXRl
ZCBvcGVyYXRpbmcgaW5jb21lIG9mICQxMy41IG1pbGxpb24gZm9yIHRoZSBmaXJzdCBzaXggbW9u
dGhzIG9mIDIwMTYsIGEgaGVmdHkgYm9vc3QgY29tcGFyZWQgdG8gdGhlIHNhbWUgdGltZSBwZXJp
b2QgaW4gMjAxNSwgd2hlbiBpdCBnZW5lcmF0ZWQgJDEwLjEgbWlsbGlvbi48L3A+PHA+TmV3cyBv
ZiB0aGUgbGF5b2ZmcyBieSBTdW1tYSBjb21lcyBhYm91dCBzaXggbW9udGhzIGFmdGVyIHRoZSBo
ZWFsdGggc3lzdGVtIHVudmVpbGVkIHBsYW5zIHRvIHB1bXAgJDM1MCBtaWxsaW9uIGludG8gaXRz
IGZhY2lsaXRpZXMsIGluY2x1ZGluZyBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgdHdvIG5ldyBidWlsZGluZ3Mg
JiM4MjEyOyBhIHNpeC1zdG9yeSB0b3dlciB0aGF0IHdpbGwgc2VydmUgYXMgU3VtbWEgQWtyb24g
Q2l0eSBIb3NwaXRhbCYjODIxNztzIG1haW4gZW50cmFuY2UgYW5kIGEgc2VwYXJhdGUgNTAsMDAw
LXNxdWFyZS1mb290IG1lZGljYWwgY2VudGVyIG5lYXJieSBvZmYgRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0
LjwvcD48cD5UaGUgbGF5b2ZmcyB3b24mIzgyMTc7dCBhZmZlY3QgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBjb25z
dHJ1Y3Rpb24gcGxhbnMsIEJlcm5zdGVpbiBzYWlkLjwvcD48cD5BbWFuZGEgR2FycmV0dCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFnYXJyZXR0QHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5hZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.