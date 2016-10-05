All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Summa Health confirms undisclosed number of layoffs

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 5, 2016 - 07:11 PM | Updated: October 6, 2016 - 03:40 PM

MORE IN BUSINESS

yuengling07cut David Swanson - TNS
Brew family: Yuengling, the next generation

PHILADELPHIA: Now that Yuengling is the biggest-selling beer brand in Pennsylvania, Florida, Ohio and five smaller states, and fifth-generation owner Richard “Dick” Yuengling is on Forbes’ list of billionaires, it’s getting harder to remember that in the mid-1980s his was still a small-town brewery in the fabled but faded ex-coal-and-iron center of Pottsville, Pa., selling a few hundred kegs a day.

walmart07cut
Wal-Mart plans to slow new store openings, invest in online
Business news briefs — Oct. 7
Backpage-Sex_Trafficking43cb3~5
Backpage.com raided, CEO Carl Ferrer arrested for sex-trafficking - 9:08 AM
U.S. jobless rate ticks up to 5 pct.; employers add 156K jobs - 8:39 AM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next