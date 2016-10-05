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Health care

Summa Health confirms undisclosed number of layoffs

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 5, 2016 - 07:11 PM | Updated: October 6, 2016 - 03:40 PM

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