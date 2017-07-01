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Health care

Summa Health in search for solutions to right its financial ship, remain independent

By Betty Lin-Fisher  and Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writers

Published: July 1, 2017 - 09:27 PM | Updated: July 3, 2017 - 12:57 PM
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Dr. Cliff Deveny, the interim CEO of Summa Health at Summa Akron City Hospital, May 4, in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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