All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Summa Health in search for solutions to right its financial ship, remain independent

By Betty Lin-Fisher  and Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writers

Published: July 1, 2017 - 09:27 PM | Updated: July 3, 2017 - 12:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Cliff Deveny, the interim CEO of Summa Health at Summa Akron City Hospital, May 4, in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

blimps04cut_01 Dake Kang - AP
Old dogs, new blimps: Goodyear pilots need to be retrained - 10:22 PM

SUFFIELD TWP.: When William Bayliss is in the air, he wants to make sure he’s the one flying the machine, not the machine flying him. That’s why blimps are more his speed than planes.

Jury awards $34.3 million in damages against FirstEnergy in negligence lawsuit - 10:22 PM
tesla04cut_01
Tesla says its Model 3 car will start rolling off assembly line on Friday - 9:56 PM
soy04
Soy ‘milk’? Even federal agencies can’t agree on terminology - 9:56 PM
construct04
Construction spending flat in May - 9:56 PM
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next