All CATEGORIES
☰ Menu

Health system will pump $30 million into campus, upgrading hospital facility and making it easier to use

Summa Health pumps $30 million into Barberton hospital, upgrading facility and making it easier to use

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: December 16, 2016 - 05:36 PM | Updated: December 20, 2016 - 01:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Michael M. Hughes, MD, MBA, senior vice president of hospital operations, stands in the new $750, 000 multipurpose catheterization lab at the Summa Health System - Barberton Campus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

riteaid21cut Matt Rourke - AP
Walgreens, Rite Aid shed 865 stores to close $9.4 billion deal - 7:06 PM

Walgreens and Rite Aid will sell 865 stores to rival retailer Fred’s for $950 million, potentially removing the final roadblock thwarting a tie up between the nation’s largest and third-largest drugstore chains.

airbnb21cut
Homeowners with rooms to rent got boost from Northeast Ohio sports, politics - 7:06 PM
Summit County jobless rate falls in November but jobs lag from a year ago - 7:06 PM
Business news briefs — Dec. 21 - 7:06 PM
Kent site among 18 around state to receive historic tax preservation credits - 7:06 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next