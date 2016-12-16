Summa Health pumps $30 million into Barberton hospital, upgrading facility and making it easier to use

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmFyYmVydG9uJiM4MjE3O3MgaG9zcGl0YWwgJiM4MjEyOyAxMDEgeWVhcnMgYWZ0ZXIgaXRz
IGZvdW5kaW5nICYjODIxMjsgaXMgZ2V0dGluZyBhIG1ha2VvdmVyIHRvIHByb3ZpZGUgaGVhbHRo
IGNhcmUgZHVyaW5nIGFuIGV2b2x2aW5nIDIxc3QgY2VudHVyeS48L3A+PHA+U3VtbWEgSGVhbHRo
IGluIHJlY2VudCB5ZWFycyBoYXMgaW52ZXN0ZWQgYWJvdXQgJDUwIG1pbGxpb24gaW50byBpdHMg
QmFyYmVydG9uIGNhbXB1cywgZnJvbSBjcmVhdGluZyBhIG5ldyBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVu
dCBhbmQgY2FuY2VyIGNhcmUgcGF2aWxpb24gdG8gbW9kZXJuaXppbmcgd2l0aCBlbGVjdHJvbmlj
IG1lZGljYWwgcmVjb3JkcyBhbmQgaHlwZXJiYXJpYyBjaGFtYmVycyB0byBwcm9tb3RlIHdvdW5k
IGhlYWxpbmcuPC9wPjxwPk5vdyBTdW1tYSBIZWFsdGggaXMgaW52ZXN0aW5nIGFub3RoZXIgJDMw
IG1pbGxpb24gaW50byBCYXJiZXJ0b24sIG92ZXJoYXVsaW5nIHRoZSBjYW1wdXMmIzgyMTc7IG1h
c3RlciBwbGFuIHRvIHNlcnZlIGNvbW11bml0eSBuZWVkcywgc2FpZCBEci4gTWljaGFlbCBIdWdo
ZXMsIHNlbmlvciB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBob3NwaXRhbCBvcGVyYXRpb25zIGF0IEJhcmJl
cnRvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JhcmJlcnRvbiBpcyBhIHZpdGFsIHBhcnQgb2Ygb3VyIGhlYWx0
aCBzeXN0ZW0sIGFuZCB3ZSB3YW50IHRvIGVuc3VyZSB0aGF0IGl0IHJlbWFpbnMgYSBzdHJvbmcg
aW5wYXRpZW50IGFuZCBvdXRwYXRpZW50IGhvc3BpdGFsIGZvciBkZWNhZGVzIHRvIGNvbWUsJiM4
MjIxOyBzYWlkIEh1Z2hlcywgd2hvIGlzIGFsc28gcHJlc2lkZW50IG9mIFN1bW1hJiM4MjE3O3Mg
SGVhcnQgYW5kIFZhc2N1bGFyIEluc3RpdHV0ZS48L3A+PHA+VGhlIGZvY3VzLCBoZSBzYWlkLCBp
cyB0byBtYWtlIEJhcmJlcnRvbiB0aGUgaG9zcGl0YWwgd2hlcmUgbmVhcmJ5IHJlc2lkZW50cyB3
YW50IHRvIHR1cm4gZm9yIDk1IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlaXIgaGVhbHRoIGNhcmUuPC9wPjxwPlBh
cnQgb2YgdGhhdCBpbnZvbHZlcyBwcm92aWRpbmcgbW9kZXJuIG1lZGljYWwgc2VydmljZXMsIGhl
IHNhaWQuIEJ1dCBpdCBhbHNvIHJlcXVpcmVzIHJlYXJyYW5naW5nIHRoZSBob3NwaXRhbCB0byBt
YWtlIGl0IGVhc2llciB0byB1c2UuPC9wPjxwPkdyb3d0aCB3aXRoIGNpdHk8L3A+PHA+QmFyYmVy
dG9uJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgcGVybWFuZW50IGhvc3BpdGFsIG9wZW5lZCBhdCBTeWx2ZXN0ZXIg
YW5kIENvcm5lbGwgc3RyZWV0cyBpbiAxOTE1LCB3aGVuIHRoZSBJbmR1c3RyaWFsIFJldm9sdXRp
b24gaGFkIGZ1ZWxlZCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHBvcHVsYXRpb24gZ3Jvd3RoIHRvIDEwLDAw
MC48L3A+PHA+QnkgdGhlIDE5NTBzLCB3aXRoIGZhY3RvcmllcyBodW1taW5nIGFuZCBFYXN0ZXJu
IEV1cm9wZWFucyBpbW1pZ3JhbnRzIGFycml2aW5nIGZvciB3b3JrLCBCYXJiZXJ0b24gaGFkIHRy
aXBsZWQgaW4gc2l6ZSAmIzgyMTI7IHRvIDMwLDAwMCAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGUgY2l0eSYjODIx
NztzIGhvc3BpdGFsIHdhcyB0b28gc21hbGwgYW5kIGRhdGVkLiBDaXR5IGxlYWRlcnMgZHJlYW1l
ZCBiaWcuPC9wPjxwPkluIDE5NTQsIGEgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZXIgd3JvdGUgYWJv
dXQgdGhlIG5ldyBmYWNpbGl0eSwgZGVzY3JpYmluZyBlYWNoIGZsb29yLCBpbmNsdWRpbmcgdHdv
IHNtYWxsIGxvdW5nZXMgb24gZWl0aGVyIGVuZCBvZiB0aGUgZmlmdGggZmxvb3Igd2hlcmUgcGF0
aWVudHMgYW5kIHZpc2l0b3JzIGNvdWxkIHNtb2tlIGNpZ2FyZXR0ZXMsIGEgcmVsaWMgdGhhdCBo
YXMgc2luY2UgZGlzYXBwZWFyZWQuPC9wPjxwPlRpbWVzIGhhdmUgY2hhbmdlZCBmb3IgQmFyYmVy
dG9uLiBUaGUgcG9wdWxhdGlvbiBoYXMgc2xpcHBlZCBiZWxvdyAyNywwMDAgaW4gcmVjZW50IHll
YXJzLiBNdWNoIG9mIHRoZSBiaWcgZmFjdG9yeSB3b3JrIGlzIGdvbmUuIEFuZCBTdW1tYSBIZWFs
dGgmIzgyMTc7cyBCYXJiZXJ0b24gY2FtcHVzLCB3aGljaCBlbXBsb3lzIG1vcmUgdGhhbiAxLDEw
MCBwZW9wbGUsIGlzIG5vdyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgcHJpdmF0ZSBlbXBsb3ll
ci48L3A+PHA+VGltZXMgaGF2ZSBhbHNvIGNoYW5nZWQgZm9yIG1lZGljaW5lIGFuZCBob3cgcGVv
cGxlIHVzZSBob3NwaXRhbHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbW92aW5nIGF3YXkg
ZnJvbSBhY3V0ZSBjYXJlIGZhY2lsaXR5IHRoYXQsIGhpc3RvcmljYWxseSwgaXMgd2hlcmUgcGVv
cGxlIHdvdWxkIGNvbWUgaW4gZm9yIHRocmVlIG9yIGZvdXIgZGF5cyBhdCBhIHRpbWUsJiM4MjIx
OyBIdWdoZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Blb3BsZSBhcmUgbm93IGNvbWluZyBpbiBhbmQgZ29pbmcg
aG9tZSB0aGUgc2FtZSBkYXkgb3IgdGhlIGRheSBhZnRlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN1bW1hLCB3
aGljaCB0b29rIG92ZXIgdGhlIEJhcmJlcnRvbiBjYW1wdXMgaW4gMjAwNywgaXMgdHJ5aW5nIHRv
IHBvc2l0aW9uIHRoZSBob3NwaXRhbCBmb3IgaGVhbHRoIGNhcmUgY2hhbmdlcyB5ZXQgdG8gY29t
ZS4gPC9wPjxwPkF0IHRoZSBzdGFydCBvZiB0aGUgbmV3IHllYXIsIEJhcmJlcnRvbiB3aWxsIGJl
IG1vZGVybml6aW5nIGl0cyBvcGVyYXRpbmcgcm9vbXMsIGJyaW5naW5nIGluIG5ldyBlcXVpcG1l
bnQgdG8gaW5jcmVhc2UgdGhlIHR5cGVzIG9mIHN1cmdlcnkgaXQgY2FuIGRvIHdpdGggbWluaW1h
bCBpbnZhc2lvbi48L3A+PHA+VGhpbmsgb2YgZ2FsbGJsYWRkZXIgcmVtb3ZhbCwgZm9yIGV4YW1w
bGUsIEh1Z2hlcyBzYWlkLiBJbiB0aGUgMTk4MHMsIHRoYXQgc3VyZ2VyeSBtaWdodCByZXF1aXJl
IHN1cmdlb25zIHRvIGN1dCBhbiBpbmNpc2lvbiBhY3Jvc3MgdGhlIGFiZG9tZW4gYW5kIGEgcGF0
aWVudCB0byBzdGF5IGluIHRoZSBob3NwaXRhbCBmb3Igc2V2ZW4gZGF5cy48L3A+PHA+Rm9yIG1v
cmUgdGhhbiBhIGRlY2FkZSBub3csIHN1cmdlb25zIGF0IEJhcmJlcnRvbiBhbmQgb3RoZXIgaG9z
cGl0YWxzIGhhdmUgcGVyZm9ybWVkIHRoZSBzYW1lIHN1cmdlcnkgdGhyb3VnaCBhIGhhbGYtaW5j
aCBob2xlLiBUaGF0IHJlZHVjZXMgcmVjb3ZlcnkgdGltZSBhbmQgZ2V0cyBwZW9wbGUgaG9tZSBx
dWlja2x5IGFuZCBiYWNrIHRvIHdvcmssIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IHdlJiM4
MjE3O3JlIGdldHRpbmcgaXMgYW4gdXBncmFkZSBpbiB0aGUgb3BlcmF0aW5nIHJvb21zLCYjODIy
MTsgSHVnaGVzIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBhbHJlYWR5IGRvaW5nIGdhbGxibGFk
ZGVycyB3aXRoIG1pbmltYWxseSBpbnZhc2l2ZSB0ZWNobmlxdWUgYW5kIHRoaXMgd2lsbCBleHBh
bmQgdGhlIGFwcGxpY2F0aW9uIHRvIG90aGVyIHN1cmdlcmllcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvbWUg
eW91bmdlciBwaHlzaWNpYW5zIGhhdmUgZm9jdXNlZCB0aGVpciB0cmFpbmluZyBvbiBub3RoaW5n
IGJ1dCB0aGVzZSBtaW5pbWFsbHkgaW52YXNpdmUgc3VyZ2VyaWVzLCBIdWdoZXMgc2FpZCwgYW5k
IFN1bW1hIGlzIGhvcGluZyB0aGUgb3BlcmF0aW5nIHJvb20gdGVjaG5vbG9neSBjYW4gZHJhdyBm
cmVzaCB0YWxlbnQgdG8gdGhlIEJhcmJlcnRvbiBob3NwaXRhbC48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIGhh
cyBzaXggb3BlcmF0aW5nIHJvb21zIGFuZCBwZXJmb3JtcyBtb3N0IHR5cGVzIG9mIHN1cmdlcnks
IHdpdGggdGhlIGV4Y2VwdGlvbnMgb2Ygb3Blbi1oZWFydCwgb3JnYW4gdHJhbnNwbGFudCBvciBl
eHRlbnNpdmUgYWJkb21pbmFsIHByb2NlZHVyZSwgSHVnaGVzIHNhaWQuPC9wPjxwPk90aGVyIHJl
Y2VudCBjaGFuZ2VzIGF0IEJhcmJlcnRvbiBob3NwaXRhbCBpbmNsdWRlOjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO0NvbXBsZXRlbHkgcmVub3ZhdGVkIGNhcmRpYWMgY2F0aGV0ZXJpemF0aW9uIGxhYnMg
dGhhdCBpbmNsdWRlIHRoZSBsYXRlc3QgdGVjaG5vbG9neSBhbmQgZmxleGlibGUgc3BhY2UgdGhh
dCBjYW4gYmUgc2hpZnRlZCBkZXBlbmRpbmcgb24gcGF0aWVudCBuZWVkcyBhbmQgcHJvY2VkdXJl
cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtVcGRhdGVkIG9ic3RldHJpY3MgdW5pdHMgd2l0aCBuZXcg
Zmxvb3JpbmcsIG5ldyBmdXJuaXR1cmUsIGJyaWdodGVyIGxpZ2h0aW5nIGFuZCBhIG5ldyBudXJz
ZXMmIzgyMTc7IHN0YXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UmVmdXJiaXNoZWQgYW5kIHJl
bG9jYXRlZCBlbmRvc2NvcHkgc3VpdGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGludGVudCBpcywgaWYg
aXQgY2FuIGJlIGRvbmUgc2FmZWx5IGFuZCBhcHByb3ByaWF0ZWx5LCBpdCB3aWxsIGJlIGRvbmUg
aGVyZSwmIzgyMjE7IEh1Z2hlcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgaXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcg
d2Ugc2VlIG9ubHkgb25jZSBvciB0d2ljZSBhIG1vbnRoIGhlcmUsIHBhdGllbnRzIG1pZ2h0IG1v
dmUmIzgyMjE7IHRvIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgbWFpbiBjYW1wdXMgaW4gQWtyb24uPC9wPjxwPk1v
cmUgc2Vuc2libGUgbGF5b3V0PC9wPjxwPlRoZSByZWNlcHRpb24gZGVzayBhdCBCYXJiZXJ0b24m
IzgyMTc7cyBob3NwaXRhbCBpcyBhYm91dCAyMCBzdGVwcyBpbnNpZGUgdGhlIGZyb250IGRvb3Iu
IDwvcD48cD5CdXQgbWFueSBwYXRpZW50cyBtaWdodCBoYXZlIHRvIHdhbGsgbXVjaCBmYXJ0aGVy
ICYjODIxMjsgc29tZXRpbWVzIHRvIHRoZSBiYWNrIG9mIHRoZSBob3NwaXRhbCBvciB0byBhIGRl
cGFydG1lbnQgc3F1ZWV6ZWQgaW50byBhIGZhciBhd2F5IGNvcm5lciAmIzgyMTI7IHRvIGdldCB3
aGF0IHRoZXkgbmVlZGVkLjwvcD48cD5PdmVyIHRoZSB5ZWFycywgbmV3IG9yIGV4cGFuZGVkIGhv
c3BpdGFsIHNlcnZpY2VzIHdlcmUgb2Z0ZW4gc2hvZWhvcm5lZCBpbnRvIHRoZSBob3NwaXRhbCB3
aGVyZXZlciB0aGV5IGZpdC48L3A+PHA+UGFydCBvZiBTdW1tYSYjODIxNztzICQzMCBtaWxsaW9u
IGludmVzdG1lbnQgaW4gdGhlIEJhcmJlcnRvbiBjYW1wdXMgaXMgb3ZlcmhhdWxpbmcgdGhlIGhv
c3BpdGFsJiM4MjE3O3MgbGF5b3V0LCBicmluZ2luZyBmcmVxdWVudGx5IHVzZWQgc2VydmljZXMg
JiM4MjEyOyBsaWtlIG9ydGhvcGVkaWNzIGFuZCB0aGUgaW1hZ2luZyBhbmQgZGlhZ25vc3RpYyBj
ZW50ZXIgJiM4MjEyOyB0byB0aGUgZnJvbnQgb2YgdGhlIGhvc3BpdGFsLiBTdW1tYSBoaXJlZCBh
IGZhY2lsaXR5IG1hbmFnZW1lbnQgdGVhbSB0byBtYWtlIGl0IGhhcHBlbi48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MgbGlrZSBhbiBhcmNoaXRlY3QgZHJhd2luZyB1cCBwbGFucyBmb3IgdGhlIGhv
dXNlIHlvdSYjODIxNzt2ZSBkcmVhbWVkIGFib3V0IGZvciBhIGxvbmcgdGltZSwmIzgyMjE7IEh1
Z2hlcyBzYWlkLiA8L3A+PHA+UGF0aWVudCByZWdpc3RyYXRpb24sIHdoZXJlIGFsbW9zdCBhbGwg
cGVvcGxlIGhhdmluZyBhIHRlc3Qgb3IgcHJvY2VkdXJlIG11c3Qgc3RvcCwgaXMgbm93IGp1c3Qg
YmV5b25kIHRoZSByZWNlcHRpb24gZGVzay4gU29tZSBwcml2YWN5IHdhcyBidWlsdCBpbnRvIHRo
ZSBzcGFjZSBzbyBwYXRpZW50cyBzaGFyaW5nIHBlcnNvbmFsIGluZm9ybWF0aW9uIHdpdGggc3Rh
ZmYgZG9uJiM4MjE3O3QgbmVjZXNzYXJpbHkgc2hhcmUgaXQgd2l0aCBvdGhlcnMgaW4gdGhlIHJv
b20uPC9wPjxwPkZyb20gdGhlcmUsIHBhdGllbnRzIGNhbiB3YWxrIGEgZmV3IHN0ZXAgbW9yZSBp
bnRvIGEgbmV3IG9ydGhvcGVkaWMgb2ZmaWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXMgdGhlIHBvcHVsYXRp
b24gYWdlcywgdGhlcmUgaXMgYSBsb3Qgb2YgbmVlZCBmb3Igam9pbnQgcmVwbGFjZW1lbnQsJiM4
MjIxOyBIdWdoZXMgc2FpZC4gQmVzaWRlcyBtYWtpbmcgb3J0aG9wZWRpY3MgZWFzaWVyIHRvIHJl
YWNoLCBIdWdoZXMgc2FpZCBCYXJiZXJ0b24gYWltcyB0byBtYWtlIGFib3V0IDcwIHBlcmNlbnQg
b2YgaXRzIDEzMCBob3NwaXRhbCByb29tcyBwcml2YXRlLjwvcD48cD5UaGUgb2xkIGVtZXJnZW5j
eSBkZXBhcnRtZW50IGF0IHRoZSBmcm9udCBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwgJiM4MjEyOyB3aGVyZSBh
bWJ1bGFuY2VzIG9uY2UgYmFja2VkIGluIHRvIHVubG9hZCBwYXRpZW50cyAmIzgyMTI7IGlzIGJl
aW5nIHR1cm5lZCBpbnRvIGFuIGltYWdpbmcgYW5kIGRpYWdub3N0aWMgY2VudGVyLiBBbmQgdGhl
IHJlZnVyYmlzaGVkIGVuZG9zY29weSBzdWl0ZXMgaGF2ZSBtb3ZlZCBmcm9tIHRoZSBiYWNrIG9m
IHRoZSBob3NwaXRhbCB0b3dhcmQgdGhlIGZyb250LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QSBsb3Qgb2YgcGVv
cGxlIGNvbWUgdG8gdGhlIGhvc3BpdGFsIGp1c3QgdG8gZ2V0IGEgdGVzdCwmIzgyMjE7IEh1Z2hl
cyBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIHRoYXQgd2lsbCBhbGwgYmUgaW4gdGhlIGZyb250IG9mIHRoZSBo
b3NwaXRhbCB3aGVuIHlvdSB3YWxrIGluIHRoZSBkb29yLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T25lIHBhcnQg
b2YgdGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3O3Mgb3ZlcmhhdWwgcmVtYWlucyB1cCBpbiB0aGUgYWlyICYj
ODIxMjsgcGFya2luZy48L3A+PHA+U3VtbWEgd2FudHMgdG8gdGVhciBkb3duIGl0cyBkZWNheWlu
ZywgNDIgeWVhci1vbGQgcGFya2luZyBkZWNrICYjODIxMjsgd2hpY2ggaGFzIGNvc3QgbW9yZSB0
aGFuICQxIG1pbGxpb24gdG8gbWFpbnRhaW4gb3ZlciB0aGUgcGFzdCBmb3VyIHllYXJzICYjODIx
MjsgYW5kIGNyZWF0ZSAxLDMwMCBzcGFjZXMgb2YgZnJlZSBzdXJmYWNlIHBhcmtpbmcgd2l0aCBl
YXN5IGFjY2VzcyB0byB0aGUgaG9zcGl0YWwgZW50cmFuY2UuPC9wPjxwPkJ1dCBzb21lIG5lYXJi
eSByZXNpZGVudHMgaGF2ZSB2b2ljZWQgc3Ryb25nIG9wcG9zaXRpb24gYmVjYXVzZSB0aGUgcGFy
a2luZyBsb3Qgd291bGQgZWF0IHVwIDUgYWNyZXMgb2YgbmVhcmJ5IFR1c2NvcmEgUGFyay48L3A+
PHA+V2hhdCB3aWxsIGhhcHBlbiBpcyB1bmNsZWFyLiBCdXQgb2ZmaWNpYWxzIGZvciBTdW1tYSAm
IzgyMTI7IHdoaWNoIHdvdWxkIGxlYXNlIHRoZSBwYXJrbGFuZCBmcm9tIHRoZSBjaXR5IGZvciBw
YXJraW5nICYjODIxMjsgc2FpZCBsYXN0IHdlZWsgaXQgY29udGludWVzIHRvIGV4cGxvcmUgcGFy
a2luZyBvcHRpb25zLjwvcD48cD5IdWdoZXMsIGFuIGludGVydmVudGlvbmFsIGNhcmRpb2xvZ2lz
dCwgYmVnYW4gb3ZlcnNlZWluZyBkYXktdG8tZGF5IG9wZXJhdGlvbnMgb24gdGhlIEJhcmJlcnRv
biBjYW1wdXMgbGFzdCB5ZWFyLiA8L3A+PHA+SGUgd2FudHMgcGVvcGxlIHRvIGtub3cgaGUgbm90
IG9ubHkgcHJvdWRseSBzdXBwb3J0cyB0aGUgaG9zcGl0YWwsIGJ1dCBzZW5kcyBoaXMgb3duIGZh
bWlseSB0aGVyZS48L3A+PHA+Tm90IGxvbmcgYWdvLCB3aGVuIGhpcyB3aWZlIGhhZCB0aGUgd29y
c3QgaGVhZGFjaGUgc2hlJiM4MjE3O2QgZXZlciBleHBlcmllbmNlZCwgaGUgZmVhcmVkIHNoZSBo
YWQgYSBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nIGJyYWluIGJsZWVkLjwvcD48cD5PZmYgdG8gQmFyYmVydG9u
IGhvc3BpdGFsIHRoZXkgd2VudCBmb3IgYSBDQVQgc2Nhbi48L3A+PHA+SXQgdHVybmVkIG91dCBI
dWdoZXMmIzgyMTc7IHdpZmUgd2FzIGFsbCByaWdodC48L3A+PHA+QnV0IEh1Z2hlcyBzYWlkIGhl
IHRydXN0cyB0aGUgc3RhZmYgb2YgQmFyYmVydG9uIGhvc3BpdGFsIHdpdGggaGlzIHdpZmUmIzgy
MTc7cyBsaWZlLjwvcD48cD5BbWFuZGEgR2FycmV0dCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTM3MjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5h
Z2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.