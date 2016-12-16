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Health system will pump $30 million into campus, upgrading hospital facility and making it easier to use

Summa Health pumps $30 million into Barberton hospital, upgrading facility and making it easier to use

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: December 16, 2016 - 05:36 PM | Updated: December 20, 2016 - 01:34 PM
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Dr. Michael M. Hughes, MD, MBA, senior vice president of hospital operations, stands in the new $750, 000 multipurpose catheterization lab at the Summa Health System - Barberton Campus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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