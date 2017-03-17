Summa Health receives best practice award

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIHRoaXMgd2VlayByZWNlaXZlZCBhbiBPaGlvIFBhdGllbnQgU2FmZXR5
IEluc3RpdHV0ZSBhd2FyZCBmb3IgaW1wcm92aW5nIHF1YWxpdHkgYmV0d2VlbiAyMDE1IGFuZCAy
MDE2LjwvcD48cD5UaGUgZWlnaHRoIGFubnVhbCBEci4gRnJhbmsgRG9ubyBCZXN0IFByYWN0aWNl
IEF3YXJkIHJlY29nbml6ZXMgYSBTdW1tYSBwaWxvdCBwcm9qZWN0IGNhbGxlZCAmIzgyMjA7VHJh
bnNpdGlvbmluZyBXaXRoIEV4Y2VsbGVuY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIHRlYW0gb2YgU3VtbWEg
YWRtaW5pc3RyYXRvcnMsIGNvbXB1dGVyIHByb2dyYW1tZXJzLCBudXJzZXMsIHBoeXNpY2lhbnMs
IHBoYXJtYWNpc3RzLCBwc3ljaG9sb2dpc3RzLCBzb2NpYWwgd29ya2VycywgcHJvY2VzcyBlbmdp
bmVlcnMsIHJlc3BpcmF0b3J5IHRoZXJhcGlzdHMgYW5kIGRpZXRpdGlhbnMgY29sbGFib3JhdGVk
IHRvIGlkZW50aWZ5IHN0cm9uZ2VyIG1ldGhvZHMgb2YgcGF0aWVudCBjYXJlIHRyYW5zaXRpb25z
IGZyb20gaG9zcGl0YWwgdG8gaG9tZS48L3A+PHA+QmV0d2VlbiBKYW51YXJ5IDIwMTYgYW5kIFNl
cHRlbWJlciAyMDE2LCB0aGUgcHJvamVjdCByZWR1Y2VkIHByZXZlbnRhYmxlIHJlYWRtaXNzaW9u
cyBmcm9tIDE5LjcgcGVyY2VudCB0byAxNC45IHBlcmNlbnQsIHRoZSBzYWZldHkgaW5zdGl0dXRl
IHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGFuIGV4YW1wbGUgb2Ygd2hhdCBjYW4gYmUgYWNj
b21wbGlzaGVkIHdoZW4gd2UgZm9jdXMgb24gb3VyIHBhdGllbnRzIGFuZCB0aGUgY2FyZSB0aGF0
IHdlIHByb3ZpZGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIERhdmlkIE9yciwgU3VtbWEgSGVhbHRoIHZpY2UgcHJl
c2lkZW50IG9mIHF1YWxpdHksIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLiAmIzgyMjA7U3VtbWEgSGVhbHRo
IGFuZCBpdHMgZW1wbG95ZWVzIGFyZSBjb21taXR0ZWQgdG8gYmVpbmcgYSBzYWZlIHBsYWNlIHRv
IGdldCBxdWFsaXR5IGNhcmUgY2xvc2UgdG8gaG9tZSBmb3IgdGhlIHBlb3BsZSBvZiBBa3JvbiBh
bmQgc3Vycm91bmRpbmcgYXJlYXMuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.