Summa Health relaxes controversial dress code: employees can shed pantyhose

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoJiM4MjE3O3MgZmVtYWxlIGVtcGxveWVlcyBjYW4gdG9zcyB0aGVpciBw
YW50eWhvc2UgYW5kIHNldCB0aGVpciB0b2VzIGZyZWUgaW4gb3Blbi10b2VkIHNob2VzIGF0IHdv
cmsuPC9wPjxwPkFuZCBhbGwgZW1wbG95ZWVzIGNhbiB1bmNvdmVyIHRhdHRvb3MsIGV4Y2VwdCBm
YWNpYWwgdGF0dG9vcyBvciB0aG9zZSBjb250YWluaW5nIHByb2Zhbml0eSBvciBvdGhlciBvZmZl
bnNpdmUgaW1hZ2VzLjwvcD48cD5UaGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSBvbiBXZWRuZXNkYXkgaXNzdWVk
IGEgbWVtbyByZWxheGluZyBzZXZlcmFsIHBhcnRzIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hp
by5jb20vbmV3cy9sb2NhbC9wYW50eWhvc2UtdW5kZXJ3ZWFyLW5vdC1vcHRpb25hbC1pbi1zdW1t
YS1zLXVwZGF0ZWQtZHJlc3MtY29kZS0xLjYwODU1NCI+YSBjb250cm92ZXJzaWFsIGRyZXNzIGNv
ZGUgaW1wb3NlZCBuZWFybHkgdHdvIHllYXJzIGFnbyBieSB0aGUgcHJldmlvdXMgaG9zcGl0YWwg
YWRtaW5pc3RyYXRpb248L2E+LjwvcD48cD5BdCB0aGUgdGltZSwgU3VtbWEgb2ZmaWNpYWxzIHNh
aWQgdGhlIGRyZXNzIGNvZGUgd2FzIHVwZGF0ZWQgdG8gYm9vc3QgcHJvZmVzc2lvbmFsaXNtIGFu
ZCBzYWZldHkuIFRoZW4gU3VtbWEgUHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gRHIuIFRvbSBNYWxvbmUgYWxz
byBnb3QgaGltc2VsZiBpbnRvIGhvdCB3YXRlciB3aGVuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hp
by5jb20vbmV3cy9icmVhay1uZXdzL3N1bW1hLWNlby10YWtlcy1qYWItYXQtd2FsbWFydC1zaG9w
cGVycy1pbi1kaXNjdXNzaW5nLWhlYWx0aC1zeXN0ZW0tcy1uZXctZHJlc3MtY29kZS0xLjYwODY5
NiUwRCI+aGUga25vY2tlZCBXYWwtTWFydCBzaG9wcGVycyBpbiBmcm9udCBvZiBhIGxhcmdlIEFr
cm9uIFJvdW5kdGFibGUgY3Jvd2QgPC9hPndoZW4gYXNrZWQgd2h5IGEgc3RyaWN0ZXIgZHJlc3Mg
Y29kZSB3YXMgbmVlZGVkLjwvcD48cD5BdCB0aGUgdGltZSwgbWFueSBTdW1tYSBlbXBsb3llZXMg
c2FpZCBpdCB3YXMgdW5mYWlyLiBPbmUgZmVtYWxlIGVtcGxveWVlIHNhaWQgJiM4MjIwO2l0IGp1
c3QgcmVpbmZvcmNlcyAgdGhlIG1pc28mIzE3MztneW5pc3RpYyBhdHRpdHVkZSB0aGF0IHdvbWVu
JiM4MjE3O3MgYm9kaWVzIGFyZSBkYW5nZXJvdXMgYW5kIG11c3QgYmUgY29uY2VhbGVkLiBFdmVu
IHRoZSBudW5zIHRoYXQgd29yayBpbiBvdXIgYWZmaWxpYXRlZCBob3NwaXRhbHMgYXJlIHdlYXJp
bmcgc2FuZGFscyBhbmQgY2FwcmlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGhlIG1lbW8gaXNzdWVkIFdl
ZG5lc2RheSwgU3VtbWEgU2VuaW9yIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IG9mIEh1bWFuIFJlc291cmNlcyAg
TG9ycmFpbmUgVy4gV2FzaGluZ3RvbiBvdXRsaW5lZCB0aGUgZm9sbG93aW5nIHVwZGF0ZWQgcnVs
ZXMgZm9yIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtJiM4MjE3O3MgOCwwMDAgZW1wbG95ZWVzOjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO0hvc2llcnkgd2lsbCBubyBsb25nZXIgYmUgcmVxdWlyZWQgd2l0aCBkcmVz
c2VzIG9yIHNraXJ0cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtQcm9mZXNzaW9uYWwgY2FwcmkgcGFu
dHMgYXJlIHBlcm1pdHRlZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtPcGVuIHRvZS9wZWVwIHRvZSBz
aG9lcyBhcmUgcGVybWl0dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RhdHRvb3MgbWF5IHJlbWFp
biB1bmNvdmVyZWQgKHdpdGggdGhlIGV4Y2VwdGlvbiBvZiBmYWNpYWwgdGF0dG9vcyBvciB0YXR0
b29zIGNvbnRhaW5pbmcgcHJvZmFuaXR5IG9yIG90aGVyIG9mZmVuc2l2ZSBpbWFnZXMpLjwvcD48
cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05vc2UgcGllcmNpbmdzIChzbWFsbCBzdHVkcyBvbmx5KSBhcmUgcGVy
bWl0dGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N1bW1hIEhlYWx0aCBicmFuZGVkIGZsZWVjZXMg
YXJlIHBlcm1pdHRlZC48L3A+PHA+VGhlIGNoYW5nZXMgYXJlIGVmZmVjdGl2ZSBpbW1lZGlhdGVs
eS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1JlY2VudGx5LCBvdXIgSHVtYW4gUmVzb3VyY2VzIHRlYW0gYXNzZW1i
bGVkIGEgZm9jdXMgZ3JvdXAgb2YgU3VtbWEgSGVhbHRoIGVtcGxveWVlcyBmcm9tIGFjcm9zcyB0
aGUgc3lzdGVtIHRvIGNvbGxlY3QgZmVlZGJhY2sgb24gb3VyIG9yZ2FuaXphdGlvbiYjODIxNztz
IGRyZXNzIGNvZGUgcG9saWN5LCYjODIyMTsgV2FzaGluZ3RvbiBzYWlkIGluIHRoZSBtZW1vLiAm
IzgyMjA7QXMgYWx3YXlzIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIG91ciBkcmVzcyBjb2RlIGlzIHRvIGVuc3Vy
ZSBhbGwgU3VtbWEgSGVhbHRoIGVtcGxveWVlcyBtYWludGFpbiBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBhcHBl
YXJhbmNlIHdoZW4gaW50ZXJhY3Rpbmcgd2l0aCBvdXIgcGF0aWVudHMgYW5kIHRoZSBjb21tdW5p
dHkuIEkgdHJ1c3QgeW91JiM4MjE3O2xsIGNvbnRpbnVlIHRvIGFwcGx5IHRoZXNlIGd1aWRlbGlu
ZXMgYW5kIHlvdXIgYmVzdCBqdWRnZW1lbnQgW3NpY10gdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdoYXQgaXMgYW5k
IGlzIG5vdCBhcHByb3ByaWF0ZSBmb3IgeW91ciBzcGVjaWZpYyB3b3JrIGVudmlyb25tZW50IGFu
ZCB0aGUgc2FmZXR5IG9mIG91ciBwYXRpZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjb21taXR0ZWUg
Y29uc2lzdGVkIG9mIDMwIGVtcGxveWVlcyBmcm9tIHZhcmlvdXMgbG9jYXRpb25zIGFuZCBsZXZl
bHMgd2l0aGluIHRoZSBzeXN0ZW0uPC9wPjxwPlR3byBwYXJ0cyBvZiB0aGUgY29udHJvdmVyc2lh
bCBkcmVzcyBjb2RlIGNoYW5nZSBlbmFjdGVkIGluIDIwMTUgd2VyZSBub3QgY2hhbmdlZCwgaW5j
bHVkaW5nIHJlc3RyaWN0aW9ucyBvbiBoYWlyIGNvbG9yIGFuZCBmYWNpYWwgaGFpci4gPC9wPjxw
PlRoZSBwb2xpY3kgc2F5czo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtIYWlyIHNob3VsZCBiZSBjbGVh
biwgbmVhdCBhbmQgb2YgbmF0dXJhbCBoYWlyIGNvbG9yIChibGFjaywgYnJvd24sIGJsb25kZSwg
YXVidXJuLCBjaGVzdG51dCwgcmVkLCBncmF5IGFuZCB3aGl0ZSkuIElmIHRoZSBoYWlyIGNvbG9y
IGNhbiBiZSBncm93biBuYXR1cmFsbHksIGl0IGNhbiBiZSB3b3JuLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO0ZhY2lhbCBoYWlyIGlzIHRvIGJlIGdyb29tZWQgYW5kIG1haW50YWluZWQsIG5vdCB0byBj
b25mbGljdCB3aXRoIHNhZmV0eSBzdGFuZGFyZHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7S2VlcCBpbiBtaW5k
IHRoYXQgZmFjaWFsIGhhaXIgaXMgYSBzYWZldHkgaXNzdWUgaW4gbWVkaWNhbCBzZXR0aW5ncywm
IzgyMjE7IFN1bW1hIHNwb2tlc21hbiBSb2IgV2hpdGVob3VzZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7RW1wbG95
ZWVzIG11c3QgYmUgYWJsZSB0byBiZSBwcm9wZXJseSBmaXR0ZWQgZm9yIHNhZmV0eSBnZWFyLCBh
bmQgc29tZXRpbWVzIGZhY2lhbCBoYWlyIGluaGliaXRzIHRoZSBhYmlsaXR5IGRvIHNvLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIGNoYW5nZXMgY29tZSBhIGxpdHRsZSBtb3JlIHRoYW4gdHdvIG1vbnRocyBh
ZnRlciBEci4gQ2xpZmYgRGV2ZW55IHN0YXJ0ZWQgYXMgU3VtbWEgaW50ZXJpbSBDRU8uIEluIGFu
IGludGVydmlldyB0aGlzIG1vbnRoLCBEZXZlbnkgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoYXQgaGUga25ldyB0
aGUgZHJlc3MgY29kZSBpbXBsZW1lbnRlZCBieSBNYWxvbmUgd2FzIGNvbnRyb3ZlcnNpYWwgYW5k
IHRoYXQgaGUgaGFkIGhlYXJkIGEgbG90IGFib3V0IGl0IGZyb20gZW1wbG95ZWVzIGR1cmluZyBt
ZWV0aW5ncy48L3A+PHA+RHIuIEpvaG4gWm9ncmFmYWtpcywgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBtZWRp
Y2FsIHN0YWZmLCBzYWlkIHRoZSBkcmVzcyBjb2RlIGNoYW5nZSBpbmRpY2F0ZXMgdGhhdCBEZXZl
bnkgd2FzIGxpc3RlbmluZy48L3A+PHA+V2hpdGVob3VzZSBzYWlkIGFub3RoZXIgZHJlc3MtY29k
ZS1yZWxhdGVkIHBvbGljeSByZXF1aXJpbmcgbnVyc2VzIGFuZCBvdGhlciBkaXJlY3QtY2FyZSBw
cm92aWRlcnMgdG8gd2VhciBjb2xvci1zcGVjaWZpYyBzY3J1YnMgaXMgbm90IGJlaW5nIGNoYW5n
ZWQuIFRoZSBwb2xpY3ksIHdoaWNoIGFsc28gc3RhcnRlZCBpbiAyMDE1IHVuZGVyIE1hbG9uZSwg
d2FzIHJldmlld2VkIGF0IHRoZSB0aW1lIGJ5IHRoZSBTdW1tYSBIZWFsdGggTnVyc2UgUHJhY3Rp
Y2UgQ291bmNpbCBhbmQgdGhlIGNvdW5jaWwgJiM4MjIwO2FncmVlZCB0aGF0IGNvbnNpc3RlbnQg
Y29sb3JlZCBzY3J1YnMgaXMgZ29vZCBmb3IgcGF0aWVudHMgYW5kIGNvLXdvcmtlcnMgdG8gaWRl
bnRpZnkgbnVyc2VzLiYjODIyMTsgTm8gcmUtZXZhbHVhdGlvbiBvZiB0aGUgcHJhY3RpY2UgaXMg
YmVpbmcgcGxhbm5lZCwgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+UmVnaXN0ZXJlZCBudXJzZXMgd2VhciBibGFj
ayBzY3J1YiB0b3BzIGFuZCBib3R0b21zOyBub24tUk4vTFBOcyB3ZWFyIHNvbGlkIGNvbG9yIENh
cmliYmVhbiBibHVlLiBTb21lIG51cnNlcyBhbmQgcGF0aWVudHMgc2FpZCB0aGV5IGRpZG4mIzgy
MTc7dCBsaWtlIHRoZSBibGFjayBzY3J1YiBjb2xvciBjaG9pY2UgaW4gcGFydGljdWxhciwgZmVl
bGluZyB0aGF0IG51cnNlcyBjb3VsZCBsb29rIGxpa2UgJiM4MjIwO2FuZ2VscyBvZiBkZWF0aC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkJldHR5IExpbi1GaXNoZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0z
NzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5i
bGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxpbmZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYj
NjQ7YmxpbmZpc2hlckFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5m
YWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.