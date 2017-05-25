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Summa Health relaxes controversial dress code: employees can shed pantyhose

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: May 25, 2017 - 12:06 PM | Updated: May 26, 2017 - 08:43 AM

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