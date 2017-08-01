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Health care

Summa Health releases quality report in effort to be more transparent

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: August 1, 2017 - 04:28 PM | Updated: August 2, 2017 - 08:06 AM
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