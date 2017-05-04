Summa interim CEO announces major shake-up to top leadership

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9uIE9oaW8uY29tIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBE
VExfQm9keVR4dC0tPjxwPlNlZSBEci4gQ2xpZmYgRGV2ZW55JiM4MjE3O3MgbWVtbyBvdXRsaW5p
bmcgdGhlIGxlYWRlcnNoaXAgY2hhbmdlcyBhbmQgYSBzdGF0ZW1lbnQgZnJvbSBEci4gVml2aWFu
IEUuIHZvbiBHcnVlbmlnZW48L3A+
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIGlzIHVuZGVyZ29pbmcgYSBtYWpvciB0b3AgbGVhZGVyc2hpcCBzaGFr
ZS11cCBmb2xsb3dpbmcgbW9udGhzIG9mIHVwaGVhdmFsIGFuZCBkaXNhcHBvaW50aW5nIGZpbmFu
Y2lhbCByZXN1bHRzLjwvcD48cD5UaGUgcG9zaXRpb25zIG9mIHRoZSBzZWNvbmQtaGlnaGVzdCBl
eGVjdXRpdmUgYW5kIHRoZSBjaGllZiBtZWRpY2FsIG9mZmljZXIgJiM4MjEyOyBib3RoIG9mIHdo
b20gaGFkIHJvbGVzIGluIHRoZSBhYnJ1cHQgY2hhbmdlb3ZlciBvZiBTdW1tYSYjODIxNztzIGxv
bmd0aW1lIEVSIHBoeXNpY2lhbiBncm91cCBhZnRlciBsYXN0LW1pbnV0ZSBuZWdvdGlhdGlvbnMg
ZmVsbCB0aHJvdWdoICYjODIxMjsgaGF2ZSBiZWVuIGVsaW1pbmF0ZWQsIGFjY29yZGluZyB0byBh
IG1lbW8gaXNzdWVkIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcgdG8gc3RhZmYgYnkgRHIuIENsaWZmIERldmVu
eSwgaW50ZXJpbSBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgb2ZmaWNlci48L3A+PHA+Q2hpZWYgT3BlcmF0aW5n
IE9mZmljZXIgVmFsZXJpZSBHaWJzb24gYW5kIENoaWVmIE1lZGljYWwgT2ZmaWNlciBEci4gVml2
aWFuIHZvbiBHcnVlbmlnZW4gYXJlIGxlYXZpbmcgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbi4gPC9wPjxwPlRo
ZSBjaGFuZ2VzLCBtYWRlIGVmZmVjdGl2ZSBpbW1lZGlhdGVseSwgRGV2ZW55IHNhaWQsICYjODIy
MDtyZW1vdmUgbGF5ZXJzIG9mIG1hbmFnZW1lbnQsIGluY3JlYXNlIGVmZmljaWVuY3kgYW5kIG1h
aW50YWluIGhpZ2ggc3RhbmRhcmRzIG9mIGFjY291bnRhYmlsaXR5IGZvciBxdWFsaXR5LCBzYWZl
dHkgYW5kIG9wZXJhdGlvbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EZXZlbnkgdG9vayBvdmVyIFN1bW1hJiM4
MjE3O3MgbGVhZGVyc2hpcCBhYm91dCBlaWdodCB3ZWVrcyBhZ28gYW1pZCB1cHJvYXIgb3ZlciB0
aGUgRVIgcGh5c2ljaWFuIHN0YWZmaW5nIGNoYW5nZW92ZXIgYW5kIHRoZSBzdWJzZXF1ZW50IGxv
c3Mgb2YgbmF0aW9uYWwgYWNjcmVkaXRhdGlvbiBmb3IgdGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3O3MgZW1l
cmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHJlc2lkZW5jeSBwcm9ncmFtLiBIdW5kcmVkcyBvZiBkb2N0b3JzIGRl
bWFuZGVkIHRoZSBmb3JtZXIgQ0VPJiM4MjE3O3Mgb3VzdGVyIGJlZm9yZSBoZSBhZ3JlZWQgdG8g
c3RlcCBkb3duLjwvcD48cD5JbiBhIHdpZGUtcmFuZ2luZyBhbmQgZXhjbHVzaXZlIGludGVydmll
dyB3aXRoIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBhZnRlciB0aGUgbWVtbyB3YXMgc2VudCwgRGV2ZW55
IHNhaWQgdGhlIGxlYWRlcnNoaXAgY2hhbmdlcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBlbGltaW5hdGlvbiBv
ZiBHaWJzb24gYW5kIHZvbiBHcnVlbmlnZW4mIzgyMTc7cyBwb3NpdGlvbnMsIHdlcmUgbm90IGNv
bm5lY3RlZCB0byB0aGUgRVIgaXNzdWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGlubnVlbmRvIHRoYXQg
cGVvcGxlIHdpbGwgc2F5LCAmIzgyMTY7VGhpcyBpcyByZXRyaWJ1dGlvbi4gVGhlc2UgcGVvcGxl
IHdlcmUgcGFydCBvZiB0aGUgdGVhbS4mIzgyMTc7IEkgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIHRvdGFs
bHkgaW5hY2N1cmF0ZSwmIzgyMjE7IERldmVueSBzYWlkLiAmIzgyMjA7UGVvcGxlIGFyZSBnb2lu
ZyB0byBoYXZlIHRvIG1ha2UgdGhlaXIgb3duIGp1ZGdtZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW5zdGVh
ZCwgaXQmIzgyMTc7cyBhIGZpbmFuY2lhbCBkZWNpc2lvbiB0byBmbGF0dGVuIHRoZSBvcmdhbml6
YXRpb24gdG8ga2VlcCBpdCB2aWFibGUsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPldoaWxlIG9mZmljaWFsIGZp
cnN0LXF1YXJ0ZXIgZmluYW5jaWFsIG51bWJlcnMgaGF2ZSBub3QgeWV0IGJlZW4gcmVsZWFzZWQs
IERldmVueSBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSAmIzgyMjA7cHJldHR5IGRpc2FwcG9pbnRpbmcuJiM4MjIx
OyA8L3A+PHA+U3VtbWEgb2ZmaWNpYWxzIGFyZSBlc3RpbWF0aW5nIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVt
IGhhZCBhbiBvcGVyYXRpbmcgbG9zcyBvZiAkMTUgbWlsbGlvbiBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRocmVl
IG1vbnRocyBvZiB0aGlzIHllYXIgYWZ0ZXIgc2V2ZXJhbCBzdWNjZXNzZnVsIHF1YXJ0ZXJzLiBI
b3dldmVyLCB3aXRoIGludmVzdG1lbnQgaW5jb21lIGluY2x1ZGVkLCBTdW1tYSBzYXlzIGl0IG5l
dHRlZCAkNS41IG1pbGxpb24gZHVyaW5nIHRoYXQgdGltZSBwZXJpb2QuPC9wPjxwPkRldmVueSBz
YWlkIGhvc3BpdGFsIGFkbWlzc2lvbnMgb3ZlcmFsbCB3ZXJlIGRvd24gYWJvdXQgNSBwZXJjZW50
IGFuZCBvdXRwYXRpZW50IHZpc2l0cyBmZWxsIDkgcGVyY2VudCBkdXJpbmcgdGhlIGZpcnN0IHRo
cmVlIG1vbnRocyBvZiB0aGlzIHllYXIuICA8L3A+PHA+SG93ZXZlciwgRGV2ZW55IHNhaWQsIEVS
IHZpc2l0cywgYXJyaXZhbHMgdmlhIGFtYnVsYW5jZSwgc3VyZ2VyaWVzIGFuZCBuZXdib3JuIGRl
bGl2ZXJpZXMgd2VyZSBhdCBwcm9qZWN0ZWQgbGV2ZWxzIG9yIGJldHRlciB0aGFuIGxhc3QgeWVh
ci4gPC9wPjxwPiYjODIxNjtPdXIgYmlnZ2VzdCBpc3N1ZSYjODIxNzs8L3A+PHA+QnV0IERldmVu
eSBzYWlkIGl0IHdvdWxkIGJlIG5haXZlIHRvIHRoaW5rIHRoZSByaXBwbGUgZWZmZWN0cyBvZiB0
aGUgaG9zcGl0YWwmIzgyMTc7cyBFUiBhbmQgbGVhZGVyc2hpcCBwcm9ibGVtcyBkaWRuJiM4MjE3
O3QgaGF2ZSBhbiBpbXBhY3Qgb24gdGhlIGhvc3BpdGFsJiM4MjE3O3MgZmluYW5jaWFsIHBlcmZv
cm1hbmNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hhdCB5b3Ugc2VlIHRvZGF5IGlzIG91ciBiaWdnZXN0IGlz
c3VlIGlzIHRoZSB2aWFiaWxpdHkgb2YgdGhpcyBvcmdhbml6YXRpb24gZ29pbmcgZm9yd2FyZCBh
bmQgdGhlIHBlcmZvcm1hbmNlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gICYjODIyMDtBa3JvbiBoYXMgYW4g
ZXhwZWN0YXRpb24gdGhlcmUgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBmcmVlLXN0YW5kaW5nLCBsb2NhbGx5
IHJ1biBoZWFsdGggY2FyZSBzeXN0ZW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5EZXZlbnkgc2FpZCBoZSBjYW5u
b3Qgc2F5IHRoZXJlIHdpbGwgbm90IGJlIGxheW9mZnMgYXMgYSByZXN1bHQgb2YgdGhlIHBvb3Ig
Zmlyc3QtcXVhcnRlciByZXN1bHRzLCBidXQgaGUgaGFkIG5vdGhpbmcgdG8gYW5ub3VuY2UuPC9w
PjxwPkJ1ZGdldCBjb25jZXJuczwvcD48cD5UaGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSBuZWVkcyB0byBpbXBy
b3ZlIGl0cyBmaW5hbmNpYWwgcGVyZm9ybWFuY2UgYnkgJDQwIG1pbGxpb24sIGJ5IGN1dHRpbmcg
Y29zdHMgYW5kL29yIGJvb3N0aW5nIHJldmVudWUsIERldmVueSBzYWlkLiBBIHJldmlldyBvZiBk
ZXBhcnRtZW50cyB3aWxsIGluY2x1ZGUgbG9va2luZyBmb3IgaW1wcm92ZW1lbnRzLCByZWR1Y3Rp
b25zIGluIGV4cGVuc2VzLCBsb3dlcjxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPnN1cHBseSBjb3N0cyBhbmQg
b3Bwb3J0dW5pdGllcyB0byBleHBhbmQgc2VydmljZXMgdG8gZ3JvdyByZXZlbnVlLjwvcD48cD5E
ZXZlbnkgc2FpZCBoZSBoYWRuJiM4MjE3O3QgYnJva2VuIG91dCBob3cgbXVjaCB0aGUgZWxpbWlu
YXRpb24gb2YgdGhlIHR3byB0b3AgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgcG9zaXRpb25zIHdpbGwgc2F2ZSB0
aGUgb3JnYW5pemF0aW9uLjwvcD48cD5HaWJzb24gY2FtZSB0byBTdW1tYSBpbiAyMDE1LiBTaGUg
aGFkIHdvcmtlZCBwcmV2aW91c2x5IHdpdGggZm9ybWVyIGhvc3BpdGFsIFByZXNpZGVudCBhbmQg
Q0VPIERyLiBUaG9tYXMgTWFsb25lLCB3aG8gcmVzaWduZWQgdW5kZXIgcHJlc3N1cmUgZWFybGll
ciB0aGlzIHllYXIuIEdpYnNvbiBiZWdhbiB0aGUgbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGggU3VtbWEgRW1l
cmdlbmN5IEFzc29jaWF0ZXMgKFNFQSkgcGh5c2ljaWFucywgdGhlIGNvbXBhbnkgdGhhdCBoYWQg
c3RhZmZlZCB0aGUgRVJzIGZvciBuZWFybHkgNDAgeWVhcnMuIE1hbG9uZSB0b29rIG92ZXIgdGhl
IG5lZ290aWF0aW9ucyBkYXlzIGJlZm9yZSB0aGUgY29udHJhY3QgZXhwaXJlZCBvbiBOZXcgWWVh
ciYjODIxNztzIEV2ZSB3aGVuIEdpYnNvbiBsZWZ0IGZvciB0aGUgaG9saWRheS48L3A+PHA+R2li
c29uIGhhcyBkZWNpZGVkIG5vdCB0byBzdGF5IGF0IFN1bW1hLCBEZXZlbnkgc2FpZC48L3A+PHA+
Vm9uIEdydWVuaWdlbiwgd2hvIGhhZCBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgcG93ZXJmdWwgcG9zaXRpb25z
IGF0IFN1bW1hLCBjYW1lIHVuZGVyIGZpcmUgZnJvbSBmZWxsb3cgcGh5c2ljaWFucyBmb3Igd2hh
dCBzb21lIHBlcmNlaXZlZCBhcyBhIGNvbmZsaWN0IG9mIGludGVyZXN0IGJlY2F1c2Ugc2hlIGlz
IG1hcnJpZWQgdG8gQ0VPIERyLiBEb21pbmljIEJhZ25vbGksIHdob3NlIFVTIEFjdXRlIENhcmUg
U29sdXRpb25zIHdhcyBhd2FyZGVkIHRoZSByZXBsYWNlbWVudCBFUiBjb250cmFjdC48L3A+PHA+
SG9zcGl0YWwgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdm9uIEdydWVuaWdlbiBoYWQgbWluaW1hbCBpbnZvbHZl
bWVudCBpbiB0aGUgbmVnb3RpYXRpb25zLjwvcD48cD5EZXZlbnkgc2FpZCBoZSB3YXMgdW5zdXJl
IG9mIHZvbiBHcnVlbmlnZW4mIzgyMTc7cyBwbGFucy48L3A+PHA+TGF0ZXIgaW4gdGhlIGRheSwg
aW4gYW4gZW1haWwgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCB2b24gR3J1ZW5pZ2VuIHNhaWQgc2hl
IHdvdWxkIG5vdCBiZSBwcmFjdGljaW5nIGd5bmVjb2xvZ2ljIG9uY29sb2d5IGF0IFN1bW1hLCAm
IzgyMjA7YXQgbGVhc3QgZm9yIG5vdywgYW5kIEkmIzgyMTc7bSB0YWtpbmcgdGltZSB0byBldmFs
dWF0ZSBvdGhlciBvcHBvcnR1bml0aWVzIGxvY2FsbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBhIHN0YXRl
bWVudCwgdm9uIEdydWVuaWdlbiBzYWlkIHNoZSB3YXMgZ3JhdGVmdWwgdG8gaGF2ZSBzZXJ2ZWQg
dGhlIEFrcm9uIGNvbW11bml0eSBhbmQgZm9yICYjODIyMDt0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gbGVh
dmUgYSBwb3NpdGl2ZSBtYXJrIG9uIHRob3VzYW5kcyBvZiB3b21lbiwgYmFiaWVzIGFuZCBmYW1p
bGllcyBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5IHRoYXQgSSBsaXZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0Fz
IEkgbGVhdmUgU3VtbWEsIG15IGhvbWUgZm9yIDE1IHllYXJzLCBJIGtub3cgaXQgaXMgaW4gZ29v
ZCBoYW5kcywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+T3RoZXIgY2hhbmdlczwvcD48cD5EZXZl
bnkgYWxzbyBhbm5vdW5jZWQgc2V2ZXJhbCBvdGhlciBsZWFkZXJzaGlwIGNoYW5nZXM6PC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7U2VwYXJhdGUgcG9zaXRpb25zIG9mIHByZXNpZGVudCBmb3IgdGhlIFN1
bW1hIEhlYWx0aCBTeXN0ZW0tQWtyb24gQ2FtcHVzIGFuZCBTdW1tYSBIZWFsdGggU3lzdGVtLUJh
cmJlcnRvbiBDYW1wdXMgaGF2ZSBiZWVuIGNyZWF0ZWQuIERyLiBEYXZpZCBDdXN0b2Rpbywgdmlj
ZSBwcmVzaWRlbnQsIGhvc3BpdGFsIGNoaWVmIG1lZGljYWwgb2ZmaWNlci9pbnRlcmltIG9mIHRo
ZSBjaGFpciBkZXBhcnRtZW50IG9mIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSwgd2lsbCBzZXJ2ZSBhdCB0
aGUgQWtyb24gQ2FtcHVzLCB3aGljaCBpbmNsdWRlcyB0aGUgZmxhZ3NoaXAgQWtyb24gQ2l0eSBI
b3NwaXRhbC4gRHIuIE1pY2hhZWwgSHVnaGVzLCBjdXJyZW50bHkgdGhlIHNlbmlvciB2aWNlIHBy
ZXNpZGVudCBvZiBob3NwaXRhbCBvcGVyYXRpb25zIGluIEJhcmJlcnRvbiwgd2lsbCBhc3N1bWUg
dGhlIHJvbGUgb2YgcHJlc2lkZW50IGF0IHRoYXQgbG9jYXRpb24uIEJvdGggcG9zaXRpb25zIHJl
cG9ydCBkaXJlY3RseSB0byBEZXZlbnkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Qm9iIFBhc2tvd3Nr
aSB3aWxsIGxlYXZlIGhpcyByb2xlIGFzIGludGVyaW0gcHJlc2lkZW50IG9mIFN1bW1hQ2FyZSBh
bmQgd2lsbCBiZSByZXBsYWNlZCBieSBEZW5uaXMgUGlqb3IuIFBpam9yIHdpbGwgcmVwb3J0IHRv
IFN1bW1hIEhlYWx0aCBDaGllZiBGaW5hbmNpYWwgT2ZmaWNlciBCcmlhbiBEZXJyaWNrLiA8L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUYW1teSBTY2FyYm9yb3VnaCwgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgZm9yIGFt
YnVsYXRvcnkgc2VydmljZXMgYW5kIGNoaWVmIG9wZXJhdGluZyBvZmZpY2VyIGZvciBTdW1tYSBI
ZWFsdGggTWVkaWNhbCBHcm91cCwgaGFzIGJlZW4gcHJvbW90ZWQgdG8gc2VuaW9yIHZpY2UgcHJl
c2lkZW50IGFuZCB3aWxsIHJlcG9ydCBkaXJlY3RseSB0byBEZXZlbnkuIFNoZSwgYWxvbmcgd2l0
aCBDdXN0b2RpbyBhbmQgSHVnaGVzLCB3aWxsIGFzc3VtZSBtYW55IG9mIHRoZSByZXNwb25zaWJp
bGl0aWVzIGN1cnJlbnRseSB1bmRlciB0aGUgZWxpbWluYXRlZCBDT08gcG9zaXRpb24uPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2hpZWYgTnVyc2luZyBPZmZpY2VyIExhbmllIFdhcmQgYW5kIFNlbmlv
ciBWaWNlIFByZXNpZGVudCBmb3IgSHVtYW4gUmVzb3VyY2VzIExvcnJhaW5lIFdhc2hpbmd0b24g
d2lsbCBub3cgcmVwb3J0IGRpcmVjdGx5IHRvIERldmVueS48L3A+PHA+RGV2ZW55LCBhbiBBa3Jv
biBuYXRpdmUsIHJldHVybmVkIHRvIFN1bW1hIGFzIGludGVyaW0gQ0VPLiBIZSBiZWdhbiBvbiBN
YXJjaCAxMywgbGVhZGluZyBTdW1taXQgQ291bnR5JiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBlbXBsb3llciwg
d2l0aCBhYm91dCA4LDAwMCB3b3JrZXJzLiA8L3A+PHA+VGhlIGhvc3BpdGFsIGFuZCBpdHMgRVIg
YWxzbyBmYWNlZCBvdGhlciBkZXZhc3RhdGluZyBjaGFsbGVuZ2VzLCBpbmNsdWRpbmcgbG9zaW5n
IGl0cyBhYmlsaXR5IHRvIHRyYWluIGZ1dHVyZSBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSBkb2N0b3JzIG9uIEp1
bHkgMSBhZnRlciB0aGUgQWNjcmVkaXRhdGlvbiBDb3VuY2lsIGZvciBHcmFkdWF0ZSBNZWRpY2Fs
IEVkdWNhdGlvbiBzdXNwZW5kZWQgdGhlIHByb2dyYW0uIDwvcD48cD5UaGUgaG9zcGl0YWwgc3lz
dGVtIHdhcyBhbHNvIHBsYWNlZCBvbiBwcm9iYXRpb24sIHByb2hpYml0aW5nIGl0IGZyb20gc3Rh
cnRpbmcgbmV3IHJlc2lkZW5jeSBwcm9ncmFtcyBvciBpbmNyZWFzaW5nIHRoZSBzaXplIG9mIHRo
b3NlIHRoYXQgYWxyZWFkeSBleGlzdC48L3A+PHA+QmV0dHkgTGluLUZpc2hlciBjYW4gYmUgcmVh
Y2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xs
b3cgaGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGluZmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtibGluZmlzaGVyQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9y
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.