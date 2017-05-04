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Summa interim CEO announces major shake-up to top leadership

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: May 4, 2017 - 09:58 AM | Updated: May 9, 2017 - 11:18 AM
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Dr. Cliff Deveny, M.D. interim President and Chief Executive Officer of Summa, answers a question during an interview at the Fairlawn Hilton on Feb. 23, in Fairlawn. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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