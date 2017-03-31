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Summa Health System

Summa officials work to find new training programs for displaced ER resident doctors

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: March 31, 2017 - 06:30 PM
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A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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