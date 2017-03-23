Summa passes check from accreditation organization regarding patient care in the ER

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBuYXRpb25hbCBhY2NyZWRpdGF0aW9uIGdyb3VwIHRoYXQgaW52ZXN0aWdhdGVkIGEgcGF0
aWVudCBzYWZldHkgY29tcGxhaW50IGF0IFN1bW1hIEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwmIzgyMTc7
cyBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVudCBoYXMgY2xlYXJlZCB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbS4gPC9w
PjxwPkludmVzdGlnYXRvcnMgZnJvbSB0aGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiwgYW4gSWxsaW5vaXMt
YmFzZWQgaW5kZXBlbmRlbnQgb3JnYW5pemF0aW9uIHRoYXQgYWNjcmVkaXRzIGFuZCBjZXJ0aWZp
ZXMgaGVhbHRoIGNhcmUgb3JnYW5pemF0aW9ucywgd2VyZSBpbiBBa3JvbiBDaXR5JiM4MjE3O3Mg
RVIgZm9yIGFuIHVuYW5ub3VuY2VkIHR3by1kYXkgdmlzaXQgbGF0ZSBsYXN0IHdlZWsuPC9wPjxw
PkluIGEgbWVtbyBzZW50IHRvIFN1bW1hIHN0YWZmIG9uIFRodXJzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgU3Vt
bWEgaW50ZXJpbSBQcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTyBEci4gQ2xpZmYgRGV2ZW55IHNhaWQgYSByZXBv
cnQgc2hvd2VkICYjODIyMDt0aGUgc3VydmV5b3JzIGZvdW5kIG5vIGNhdXNlIGZvciBjb25jZXJu
IHJlZ2FyZGluZyB0aGUgcXVhbGl0eSBvZiBjYXJlIGJlaW5nIHByb3ZpZGVkIHRvIG91ciBlbWVy
Z2VuY3kgbWVkaWNpbmUgcGF0aWVudHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIHRlc3RhbWVu
dCB0byB0aGUgZ3JlYXQgd29yayBvdXIgY29sbGVjdGl2ZSB0ZWFtIG9mIGNhcmVnaXZlcnMgaXMg
ZG9pbmcgZWFjaCBhbmQgZXZlcnkgZGF5IHRvIGVuc3VyZSBvdXIgY29tbXVuaXR5IGlzIHdlbGwg
dGFrZW4gY2FyZSBvZiwgYW5kIEkgYXBwbGF1ZCB0aGVtIGZvciB0aGVpciBjb21taXRtZW50IGFu
ZCBzZXJ2aWNlIHRvIG91ciBwYXRpZW50cywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBjb21w
bGFpbnQgd2FzIGZpbGVkIGFyb3VuZCB0aGUgdGltZSBTdW1tYSBIZWFsdGggYWJydXB0bHkgc3dp
dGNoZWQgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIGRvY3RvcnMgb24gTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyBEYXkg
YWZ0ZXIgY29udHJhY3QgbmVnb3RpYXRpb25zIGZhaWxlZC4gPC9wPjxwPlN1bW1hIEhlYWx0aCBp
cyB3YWl0aW5nIHRvIGhlYXIgd2hldGhlciBhbiBhcHBlYWwgdG8gYW5vdGhlciBuYXRpb25hbCBn
cm91cCYjODIxNztzIHN1c3BlbnNpb24gb2YgaXRzIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSByZXNpZGVu
Y3kgdHJhaW5pbmcgcHJvZ3JhbSBhbmQgcHJvYmF0aW9uYXJ5IHN0YXR1cyBvZiBpdHMgb3RoZXIg
dHJhaW5pbmcgcHJvZ3JhbXMgd2lsbCBzdWNjZWVkLjwvcD48cD5EZXZlbnkgc2FpZCB0aGUgSm9p
bnQgQ29tbWlzc2lvbiByZXBvcnQgZGlkIGNpdGUgb25lIGl0ZW0gJiM4MjIwO3doaWNoIGludm9s
dmVkIG9uZSBwaHlzaWNpYW4gZWFybHkgaW4gdGhlIHRyYW5zaXRpb24gcHJvY2VzcyB3aG8gdHJl
YXRlZCBhIHNtYWxsIG51bWJlciBvZiBwYXRpZW50cyBwcmlvciB0byB0aGUgY29tcGxldGlvbiBv
ZiB0aGF0IHBoeXNpY2lhbiYjODIxNztzIGluZGl2aWR1YWwgY3JlZGVudGlhbGluZyBwcm9jZXNz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgZGlkIG5vdCBpbXBhY3QgcGF0aWVudCBjYXJlIGFz
IHRoZSBwcm92aWRlciBpcyBhIGJvYXJkIGNlcnRpZmllZCBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgcHJv
dmlkZXIsIGJ1dCBpdCB3YXMgYW4gZXJyb3IgdGhhdCB3ZSB0YWtlIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZv
ciwmIzgyMjE7IERldmVueSBzYWlkIGluIHRoZSBtZW1vLiAmIzgyMjA7QXMgY2l0ZWQgaW4gdGhl
IHJlcG9ydCwgd2UgY2F1Z2h0IGFuZCBjb3JyZWN0ZWQgdGhlIGVycm9yIHdpdGhpbiBhIG1hdHRl
ciBvZiBhIGZldyBob3VycyBhbmQgcHV0IG1lYXN1cmVzIGluIHBsYWNlIHRvIGVuc3VyZSBpdCBk
aWQgbm90IG9jY3VyIGFnYWluLiBUaGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiB0ZXJtZWQgdGhpcyBkZXRh
aWwgJiM4MjE2O0xvdyYjODIxNzsgaW4gbGlrZWxpaG9vZCB0byBjYXVzZSBoYXJtIGFuZCAmIzgy
MTY7TGltaXRlZCYjODIxNzsgaW4gc2NvcGUgbWVhbmluZyBpdCBpcyBhICYjODIxNjt1bmlxdWUg
b2NjdXJyZW5jZSB0aGF0IGlzIG5vdCByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBvZiByb3V0aW5lL3JlZ3VsYXIg
cHJhY3RpY2UsIGFuZCBoYXMgdGhlIHBvdGVudGlhbCB0byBpbXBhY3Qgb25seSBvbmUgb3IgYSB2
ZXJ5IGxpbWl0ZWQgbnVtYmVyIG9mIHBhdGllbnRzLCB2aXNpdG9ycywgc3RhZmYsJiM4MjE3OyAm
IzgyMjE7IERldmVueSBzYWlkLjwvcD48cD5TdW1tYSBzcG9rZXNtYW4gTWlrZSBCZXJuc3RlaW4g
c2FpZCB0aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSB3YXNuJiM4MjE3O3QgdG9sZCB0aGUgcmVhc29uIGZvciBs
YXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyB1bmFubm91bmNlZCB2aXNpdCBidXQgdGhlIGNvbW1pc3Npb24gc3Vy
dmV5b3JzIHZpc2l0ZWQgb25seSB0aGUgZW1lcmdlbmN5IGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPlNwb2tl
c3Blb3BsZSBmb3IgU3VtbWEgYW5kIHRoZSBKb2ludCBDb21taXNzaW9uIHdvdWxkIG5vdCBzYXkg
d2hldGhlciB0aGVyZSB3ZXJlIG11bHRpcGxlIGNvbXBsYWludHMgZmlsZWQgcmVnYXJkaW5nIHBh
dGllbnQgY29uY2VybnMgYXQgU3VtbWEuIEJlcm5zdGVpbiBzYWlkIHRoZSByZXBvcnQgd2FzIGZp
bmFsIGFuZCBTdW1tYSB3b3VsZCByZXNwb25kIHRvIHRoZSBvbmUgY29uY2VybiB3aXRoaW4gdGhl
IGFsbG90dGVkIDYwIGRheXMuPC9wPjxwPlN1bW1hIG9mZmljaWFscyBkZWNsaW5lZCB0byByZWxl
YXNlIHRoZSByZXBvcnQsIHNheWluZyB0aGUgcmVwb3J0IGlzIHByaXZhdGUgYW5kIG91dCBvZiBy
ZXNwZWN0IGZvciB0aGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiwgaXQgd2lsbCBub3QgYmUgcmVsZWFzZWQu
IFRoZSBKb2ludCBDb21taXNzaW9uIGFsc28gZGVjbGluZWQgdG8gcmVsZWFzZSB0aGUgcmVwb3J0
LjwvcD48cD5UaGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgQWtyb24gQ2l0eSBIb3Nw
aXRhbCwgaGFzIGJlZW4gZW1icm9pbGVkIHNpbmNlIEphbi4gMSBpbiBjaGFsbGVuZ2VzIGFmdGVy
IGFuIGFicnVwdCBjaGFuZ2UgaW4gaXRzIEVSIHBoeXNpY2lhbiBncm91cCBhZnRlciBjb250cmFj
dCBuZWdvdGlhdGlvbnMgd2l0aCBpdHMgbG9uZ3RpbWUgcGh5c2ljaWFuIGdyb3VwIGJyb2tlIGRv
d24uPC9wPjxwPlRoZSB0dXJtb2lsIHJlYWNoZWQgdGhlIHRvcCBvZiBTdW1tYSYjODIxNztzIGxl
YWRlcnNoaXAsIHdpdGggQ0VPIERyLiBUaG9tYXMgTWFsb25lIHJlc2lnbmluZyB1bmRlciBwcmVz
c3VyZSBpbiBsYXRlIEphbnVhcnkgYWZ0ZXIgaHVuZHJlZHMgb2YgZG9jdG9ycyB2b3RlZCBuby1j
b25maWRlbmNlIGluIGhpbSBhbmQgaGlzIGxlYWRlcnNoaXAuIFJlY2VudGx5LCBzb21lIGVtZXJn
ZW5jeSByb29tIG51cnNlcyBzYWlkIHRoZXkgYmVsaWV2ZWQgc29tZSBvZiB0aGUgbmV3IEVSIHBo
eXNpY2lhbnMgcHV0IHBhdGllbnRzJiM4MjE3OyBsaXZlcyBpbiBkYW5nZXIuIFN1bW1hIGFuZCB0
aGUgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIGRvY3RvciBncm91cCBkaXNwdXRlZCB0aGUgbnVyc2VzJiM4
MjE3OyBhbGxlZ2F0aW9ucywgc2F5aW5nIHRoZSBFUiBwaHlzaWNpYW5zIGFyZSBxdWFsaWZpZWQg
YW5kIGNvbXBldGVudC48L3A+PHA+TGFzdCB3ZWVrLCBhIGdyb3VwIG9mIDQ5IHBoeXNpY2lhbnMg
Y2FtZSBmb3J3YXJkLCBzYXlpbmcgdGhleSBiZWxpZXZlIGluIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtIGFu
ZCBpdHMgRVIsIGFuZCB3YW50ZWQgdG8gdG91dCBTdW1tYSYjODIxNztzIHBvc2l0aXZlIHN0cmVu
Z3Rocy48L3A+PHA+RGV2ZW55LCBhbiBBa3JvbiBuYXRpdmUgYW5kIFN1bW1hIHZldGVyYW4gd2hv
IHJldHVybmVkIHRvIHN0YXJ0IGhpcyBqb2IgYXMgaW50ZXJpbSBsZWFkZXIgb24gTWFyY2ggMTMs
IGVuZGVkIGhpcyBtZW1vIGJ5IHNheWluZzogJiM4MjIwO0kgdW5kZXJzdGFuZCB0aGVyZSBoYXMg
YmVlbiBhIGdyZWF0IGRlYWwgb2YgZGlzY3Vzc2lvbiBhYm91dCB0aGUgdHJhbnNpdGlvbiBvZiBv
dXIgZW1lcmdlbmN5IGRlcGFydG1lbnRzLiBJIHRha2UgdGhhdCBmZWVkYmFjayBzZXJpb3VzbHkg
YW5kIEkgZW5jb3VyYWdlIHByb2R1Y3RpdmUgZGlhbG9ndWUgdGhyb3VnaG91dCBTdW1tYSBIZWFs
dGguIEJ1dCBpdCBpcyB0aW1lIHRvIG1vdmUgYmV5b25kIHJ1bW9yIGFuZCBpbm51ZW5kbyBhbmQg
cmVtYWluIHJvb3RlZCBpbiB0aGUgZmFjdHMuIFdlIG11c3QgYWNrbm93bGVkZ2UgdGhlIHRyZW1l
bmRvdXMgY2FyZSBiZWluZyBwcm92aWRlZCBhY3Jvc3Mgb3VyIGVtZXJnZW5jeSBkZXBhcnRtZW50
cyBhbmQgd2UgbXVzdCB0YWtlIHNlcmlvdXNseSByZXBvcnRzIHN1Y2ggYXMgdGhpcyBvbmUgZnJv
bSB0aGUgSm9pbnQgQ29tbWlzc2lvbiB0aGF0IHJlaW5mb3JjZSB0aGUgcXVhbGl0eSBvZiB0aGF0
IGNhcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdW1tYSBpcyBhd2FpdGluZyB3b3JkIG9uIGl0cyByZWNlbnQg
YXBwZWFsIG9mIGEgRmViLiA5IHN1c3BlbnNpb24gb2YgaXRzIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSBk
b2N0b3ItaW4tdHJhaW5pbmcgb3IgcmVzaWRlbmN5IHByb2dyYW0sIGVmZmVjdGl2ZSBKdWx5IDEu
IFRoZSBBY2NyZWRpdGF0aW9uIENvdW5jaWwgb24gR3JhZHVhdGUgTWVkaWNhbCBFZHVjYXRpb24g
c3VzcGVuZGVkIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgRVIgcmVzaWRlbmN5IHByb2dyYW0gYW5kIHB1dCBTdW1t
YSYjODIxNztzIG90aGVyIHJlc2lkZW5jeSBwcm9ncmFtcyBvbiBwcm9iYXRpb24uIFRoYXQgcHJv
aGliaXRzIHRoZSBob3NwaXRhbCBmcm9tIHN0YXJ0aW5nIG5ldyByZXNpZGVuY3kgcHJvZ3JhbXMs
IGluY3JlYXNpbmcgdGhlIHNpemUgb2YgdGhvc2UgdGhhdCBleGlzdCBhbmQgcmVxdWlyaW5nIHBy
b2dyYW1zIHRvIG5vdGlmeSBhcHBsaWNhbnRzIGZvciB0aGUgcmVjZW50IG1hdGNoIHRoYXQgaXQg
d2FzIG9uIHByb2JhdGlvbi48L3A+PHA+SWYgU3VtbWEgZG9lcyBub3Qgd2luIGl0cyBhcHBlYWwg
b2YgdGhlIEVSIHByb2dyYW0gc3VzcGVuc2lvbiwgMjAgRVIgbWVkaWNhbCByZXNpZGVudHMgd2ls
bCBuZWVkIHRvIG1vdmUgdG8gb3RoZXIgdGVhY2hpbmcgZmFjaWxpdGllcy4gVGVuIHRoaXJkLXll
YXIgRVIgbWVkaWNhbCByZXNpZGVudHMgd2lsbCBiZSBhYmxlIHRvIGZpbmlzaCB0aGUgcHJvZ3Jh
bSBhbmQgZ3JhZHVhdGUgYnkgSnVseSAxLjwvcD48cD5CZXR0eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZv
bGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JsaW5maXNoZXJBQkoiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2JsaW5maXNoZXJBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIg
b3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKPC9hPiBhbmQg
c2VlIGFsbCBoZXIgc3RvcmllcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5PC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.