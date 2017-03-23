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Summa passes check from accreditation organization regarding patient care in the ER

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: March 23, 2017 - 04:41 PM

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