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Summa’s CEO apologizes to staff in memo, says he will change leadership style; critics say it’s too late

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: January 10, 2017 - 02:29 PM | Updated: January 11, 2017 - 07:35 AM
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Summa Health president Thomas Malone speaks at the annual Summa Health Sapphire Ball, October 3, 2015, at the John S. Knight Center in Akron. Malone sent a memo to hospital staff defending the decision to switch physician groups to staff the health system's ERs but acknowledging he needs to do a better job listening to doctors and other employees. (Akron Beacon Journal file photo)

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