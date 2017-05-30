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Hospital

Summa’s head nurse discourages health system’s RNs from attempting to form union

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 30, 2017 - 06:19 PM | Updated: May 31, 2017 - 08:24 AM

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