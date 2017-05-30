All CATEGORIES
☰ Menu

Hospital

Summa’s head nurse discourages health system’s RNs from attempting to form union

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 30, 2017 - 06:19 PM | Updated: May 31, 2017 - 08:24 AM

MORE IN BUSINESS

akrondish31cut_sarah_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Dish: Solstice Festival at Sarah’s, lots of other wine events; Old European Days

Several thousand people are expected to descend on Sarah’s Vineyard in Cuyahoga Falls June 16-18 for the 15th annual Summer Solstice Festival, which has morphed from a wine-and-art thing to more of a music-and-wine event.

cascade31cut_01
Old Akron buildings are new again thanks to historic preservation that earns recognition
amazon31cut_02
It’s primetime at Amazon.com ... shares hit $1,000
threemile31cut_02
Three Mile Island owner threatens to close ill-fated plant
Business news briefs
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next