All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Summa violations include inadequate emergency room teaching experience, hostile work environment

By Betty Lin-Fisher  and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: February 15, 2017 - 06:25 PM | Updated: February 16, 2017 - 01:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

space18cut John Raoux - AP
Moonshot pad roaring back into action with SpaceX launch - 10:11 PM

CAPE CANAVERAL, FLA.: The launch pad used to send Americans to the moon and shuttle astronauts into orbit is roaring back into action.

TimkenSteel shares soar on outlook, price increases even as company lost money for quarter and year - 10:11 PM
Smucker sales decline; company says Folgers coffee and pet food snacks contributed to lower revenues - 10:11 PM
Kraft_Unilever_96352.jpg-d74bb~3
Kraft still hungry for Unilever after rejected offer - 10:11 PM
round17cutweb
Akron General’s new president says father’s recent experience shaped his views on improving care
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next