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Health care

Summa violations include inadequate emergency room teaching experience, hostile work environment

By Betty Lin-Fisher  and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: February 15, 2017 - 06:25 PM
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A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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