All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Summa violations include inadequate emergency room teaching experience, hostile work environment

By Betty Lin-Fisher  and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: February 15, 2017 - 06:25 PM | Updated: February 16, 2017 - 01:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A view of the emergency entrance at Summa Akron City Hospital on Jan. 26, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

round17cutweb Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron General’s new president says father’s recent experience shaped his views on improving care - 8:00 PM

Dr. Brian Harte, who became president of Cleveland Clinic Akron General last September, notes that a hospital can provide good care yet still not practice an essential skill that makes patients’ lives better.

Snap values itself at up to $22 billion ahead of IPO - 7:59 PM
Diebold Nixdorf’s new chief operating officer will be based in Germany - 7:59 PM
Business news briefs — Feb. 17 - 7:59 PM
cak17cut_02
Akron-Canton Airport now offers covered short-term parking lot next to terminal - 8:00 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next