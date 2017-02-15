Summa violations include inadequate emergency room teaching experience, hostile work environment

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIFN5c3RlbSYjODIxNztzIG5ldyBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSBwaHlzaWNp
YW4gZ3JvdXAgZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGVub3VnaCB0ZWFjaGluZyBleHBlcmllbmNlIG9y
IGFjYWRlbWljIGNyZWRlbnRpYWxzIHRvIG1lZXQgbmF0aW9uYWwgcmVxdWlyZW1lbnRzIHRvIHRy
YWluIGRvY3RvcnMuPC9wPjxwPkhvc3BpdGFsIGluc2lkZXJzIHNheSB0aGVzZSBhbmQgb3RoZXIg
dmlvbGF0aW9ucywgaW5jbHVkaW5nIHJlcG9ydHMgb2YgYSBob3N0aWxlIHdvcmsgZW52aXJvbm1l
bnQgZm9yIHN0dWRlbnRzLCBhcmUgYW1vbmcgdGhlIHJlYXNvbnMgU3VtbWEgcmVjZW50bHkgbG9z
dCBpdHMgYWNjcmVkaXRhdGlvbiBmb3IgaXRzIGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2luZSByZXNpZGVuY3kg
cHJvZ3JhbS48L3A+PHA+VGhlIGxvc3Mgb2YgYWNjcmVkaXRhdGlvbiwgZWZmZWN0aXZlIEp1bHkg
MSwgY2FtZSBhZnRlciBTdW1tYSBhYnJ1cHRseSBzd2l0Y2hlZCBFUiBzdGFmZmluZyBncm91cHMg
b24gTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyBEYXkgZnJvbSBTdW1tYSBFbWVyZ2VuY3kgQXNzb2NpYXRlcyAo
U0VBKSB0byBDYW50b24tYmFzZWQgVVMgQWN1dGUgQ2FyZSBTb2x1dGlvbnMgKFVTQUNTKS48L3A+
PHA+T2ZmaWNpYWxzIHdpdGggVVNBQ1Mgc2F5IHRoZXkgd2lsbCBhcHBlYWwgdGhlIGFjY3JlZGl0
aW5nIGFnZW5jeSYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uLjwvcD48cD5UaGUgcmVwb3J0IGZyb20gdGhlIEFj
Y3JlZGl0YXRpb24gQ291bmNpbCBvbiBHcmFkdWF0ZSBNZWRpY2FsIEVkdWNhdGlvbiAoQUNHTUUp
IGlzIG5vdCBhdmFpbGFibGUgdG8gdGhlIHB1YmxpYy4gU3VtbWEgb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgc2hh
cmVkIHRoZSByZXBvcnQgYW5kIGxpc3Qgb2YgdmlvbGF0aW9ucyBvbiBhIGxpbWl0ZWQgYmFzaXMg
d2l0aCBzb21lIGVtcGxveWVlcywgYnV0IGluc2lzdGVkLCBmb3IgZXhhbXBsZSwgdGhhdCBFUiBy
ZXNpZGVudHMgcHV0IHRoZWlyIGNlbGxwaG9uZXMgaW4gYSBiYXNrZXQgc28gbm8gb25lIGNvdWxk
IGRvY3VtZW50IHRoZSB2aW9sYXRpb25zLjwvcD48cD5TZXZlcmFsIHNvdXJjZXMgaW5zaWRlIFN1
bW1hIHNoYXJlZCBzb21lIGRldGFpbHMgZnJvbSB0aGUgcmVwb3J0LiBUaGV5IGFza2VkIG5vdCB0
byBiZSBpZGVudGlmaWVkIGZvciBmZWFyIG9mIHJldHJpYnV0aW9uIG9yIGhhcm1pbmcgZWZmb3J0
cyBmb3IgdGhlIGhlYWx0aCBzeXN0ZW0gdG8gbW92ZSBmb3J3YXJkLiA8L3A+PHA+QW1vbmcgdGhl
IHZpb2xhdGlvbnMgY2l0ZWQgYnkgdGhlIHNvdXJjZXM6PC9wPjxwPiYjODIyNjsgVVNBQ1MmIzgy
MTc7cyBEci4gU2NvdHQgRmVsdGVuLCBpbnRlcmltIHByb2dyYW0gZGlyZWN0b3IgZm9yIFN1bW1h
JiM4MjE3O3MgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHJlc2lkZW5jeSwgZG9lcyBub3QgaGF2ZSB0aGUg
cHJvcGVyIHF1YWxpZmljYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFVTQUNTIGNvcmUgZmFjdWx0eSBm
b3IgdGhlIEVSIHJlc2lkZW50cyBkbyBub3QgbWVldCB0aGUgMy10by0xIGZhY3VsdHktdG8tc3R1
ZGVudCByYXRpbyByZXF1aXJlbWVudCBhbmQgZmFjdWx0eSBtZW1iZXJzIGRvIG5vdCBtZWV0IHB1
YmxpY2F0aW9uIG9yIGFjYWRlbWljIHJlc2VhcmNoIHJlcXVpcmVtZW50cy48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyBEci4gQ3ludGhpYSBLZWxsZXksIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgZm9yIG1l
ZGljYWwgZWR1Y2F0aW9uIGluIGNoYXJnZSBvZiB0aGUgcmVzaWRlbnRzLCBpbnRpbWlkYXRlZCBy
ZXNpZGVudHMuIDwvcD48cD4mIzgyMjY7IFN1bW1hIGFkbWluaXN0cmF0b3JzIGNyZWF0ZWQgYSBo
b3N0aWxlIHdvcmsgZW52aXJvbm1lbnQgZm9yIHJlc2lkZW50cy4gIDwvcD48cD5TdW1tYSBzcG9r
ZXNtYW4gTWlrZSBCZXJuc3RlaW4gZGVjbGluZWQgdGhpcyB3ZWVrIHRvIGFuc3dlciBzcGVjaWZp
YyBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgdGhlIHZpb2xhdGlvbnMgb3IgY29uZmlybSB3aGV0aGVyIHRoZXkg
d2VyZSBpbiB0aGUgQUNHTUUgcmVwb3J0LjwvcD48cD5JbnN0ZWFkLCBoZSBpc3N1ZWQgdGhpcyBz
dGF0ZW1lbnQ6ICYjODIyMDtXZSB3ZXJlIGRpc2FwcG9pbnRlZCBieSBBQ0dNRSYjODIxNztzIGRl
Y2lzaW9uIGxhc3Qgd2VlaywgYW5kIGFyZSBpbiB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiBhcHBlYWxpbmcgdGhh
dCBkZWNpc2lvbi4gVVNBQ1MgZmFjdWx0eSBtZWV0IG9yIGV4Y2VlZCBhbGwgbmVjZXNzYXJ5IHJl
cXVpcmVtZW50cyBmb3IgYW4gQUNHTUUtYWNjcmVkaXRlZCBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgcHJv
Z3JhbS4gSW4gZmFjdCwgRHIuIEZlbHRlbiBoYXMgbW9yZSB0aGFuIGZvdXIgeWVhcnMgb2YgZXhw
ZXJpZW5jZSBhcyBhIGNvcmUgZmFjdWx0eSBtZW1iZXIgaW4gQUNHTUUtYWNjcmVkaXRlZCBlbWVy
Z2VuY3kgbWVkaWNpbmUgcmVzaWRlbmN5IHByb2dyYW1zLiBXZSBoYXZlIGZ1bGwgZmFpdGggYW5k
IGNvbmZpZGVuY2UgaW4gb3VyIGVtZXJnZW5jeSBkZXBhcnRtZW50IHRlYW0gZnJvbSBVU0FDUyAm
IzgyMTI7IGEgcGFydG5lcnNoaXAgaW4gZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHN0YWZmaW5nIHRoYXQg
aXMgaGVyZSB0byBzdGF5ICYjODIxMjsgYW5kIHdpbGwgY29udGludWUgd29ya2luZyB3aXRoIHRo
ZW0gdG8gZW5zdXJlIG91ciByZXNpZGVudHMgY29udGludWUgdG8gcmVjZWl2ZSBleGNlbGxlbnQg
dHJhaW5pbmcuIEFzIGFsd2F5cywgd2Ugd2lsbCBhZHZvY2F0ZSBmb3IgdGhlIGJlc3QgaW50ZXJl
c3RzIG9mIG91ciByZXNpZGVudHMsIHBhdGllbnRzLCBhbmQgcGh5c2ljaWFucyB0aHJvdWdoIGFw
cHJvcHJpYXRlIGNoYW5uZWxzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VmlvbGF0aW9ucyBkaXNwdXRlZDwvcD48
cD5VU0FDUyBzcG9rZXNtYW4gTWFydHkgUmljaG1vbmQgc2FpZCBoaXMgZmlybSBkaXNwdXRlcyB0
aGUgdmlvbGF0aW9uIGludm9sdmluZyBGZWx0ZW4sIHdob3NlIGV4cGVyaWVuY2UgZXhjZWVkcyBB
Q0dNRSByZXF1aXJlbWVudHMgYnkgbW9yZSB0aGFuIGEgeWVhci4gPC9wPjxwPlVTQUNTIENFTyBE
ci4gRG9taW5pYyBCYWdub2xpIHNhaWQgdGhpcyB3ZWVrIHRoYXQgRmVsdGVuLCB3aG8gdHJhaW5l
ZCBhdCBBa3JvbiBHZW5lcmFsLCBhZ3JlZWQgdG8gY29tZSB0byBTdW1tYSBmb3IgMTggbW9udGhz
LiBGZWx0ZW4mIzgyMTc7cyB3aWZlIGlzIGFuIEVSIGRvY3RvciBpbiBUdWxzYSBhbmQgdGhleSBh
cmUgY29uc2lkZXJpbmcgbW92aW5nIGJhY2sgdG8gdGhlIGFyZWEsIEJhZ25vbGkgc2FpZC4gPC9w
PjxwPiYjODIyMDtBIGxvdCBvZiBzdHVmZiBpbiB0aGUgW0FDR01FXSByZXBvcnQgd2FzIG5vdCBh
Y2N1cmF0ZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQmFnbm9saSwgd2hvIGhhcyByZWFkIHRoZSByZXBvcnQgYnV0
IGRlY2xpbmVkIHRvIGRpc2N1c3MgaXQgaW4gZGV0YWlsLjwvcD48cD5CYWdub2xpIHNhaWQgVVNB
Q1Mgb2Z0ZW4gaGFzIDkwIGRheXMgdG8gcHJlcGFyZSBmb3Igc3RhZmZpbmcgYSBkZXBhcnRtZW50
IHdpdGggYSBuZXcgY29udHJhY3Q7IGluIEFrcm9uLCBpdCBoYWQgYSBjb3VwbGUgb2YgZGF5cy4g
PC9wPjxwPkJhZ25vbGkgc2FpZCBVU0FDUyBoYWQgYWRlcXVhdGUgY29yZSBmYWN1bHR5IGZvciAz
MCByZXNpZGVudHMgYmVmb3JlIEFDR01FIHZpc2l0ZWQsIGJ1dCBoZSBhY2tub3dsZWRnZWQgaXQg
ZG9lc24mIzgyMTc7dCB5ZXQgaGF2ZSB0aGUgc2FtZSBhY2FkZW1pYyBjcmVkZW50aWFscyBhcyBT
RUEuPC9wPjxwPkl0IHdvdWxkIHRha2UgdGhyZWUgdG8gc2l4IG1vbnRocyB0byByZWNydWl0IGFu
ZCBoaXJlIGZhY3VsdHkgd2l0aCB0aGUgc2FtZSBjcmVkZW50aWFscywgYW5kIEJhZ25vbGkgc2Fp
ZCBoZSBuZWVkZWQgcGh5c2ljaWFuIHRlYWNoZXJzIGltbWVkaWF0ZWx5LiA8L3A+PHA+SmVmZiBX
cmlnaHQsIHdobyBsZWFkcyBTRUEsIHNhaWQgaGlzIDEwIGNvcmUgZmFjdWx0eSBtZW1iZXJzIGhh
ZCA2MCBwdWJsaWNhdGlvbnMgaW4gdGhlIGxhc3QgZml2ZSB5ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1VT
QUNTIGNvcmUgZmFjdWx0eSBjYW5ub3QgaG9sZCBhIGNhbmRsZSB0byB0aGUgY29yZSBmYWN1bHR5
IHdlIGhhZC4gTmF0aW9uYWxseSwgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoZSByZXF1aXJlbWVu
dHMgbm9yIHRoZSByZXNwZWN0IG91ciBwZW9wbGUgaGFkLCYjODIyMTsgc2FpZCBXcmlnaHQsIHdo
byBub3RlZCB0aGF0IHRoZSBTRUEgRVIgUHJvZ3JhbSBEaXJlY3RvciBEci4gU2hhciBKd2F5eWVk
LCAgd29uIHRoZSBBQ0dNRSYjODIxNztzIHRvcCBlZHVjYXRvciBhd2FyZCBsYXN0IHllYXIuPC9w
PjxwPkFuIEVSIHJlc2lkZW50IHNhaWQgdGhpcyB3ZWVrIHRoZSByZXNpZGVudHMmIzgyMTc7IGxp
dmVzIGFyZSBpbiBsaW1ibyB3aGlsZSBTdW1tYSB0cmllcyB0byBhcHBlYWwgdGhlIGRlY2lzaW9u
ICYjODIyMDt0byBzYXZlIGZhY2UuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+VGhlIHJlc2lkZW50LCB3aG8gYXNr
ZWQgbm90IHRvIGJlIG5hbWVkIGZvciBmZWFyIG9mIHJldHJpYnV0aW9uLCBzYWlkIHJlc2lkZW50
cyBoYXZlIG5vdCBtZXQgYWxsIG9mIHRoZSBVU0FDUyBmYWN1bHR5LCBldmVuIHRob3VnaCB0aGUg
dGVhY2hpbmcgc3RhZmYgaXMgc3VwcG9zZWQgdG8gYmUgaGFuZHMtb24uPC9wPjxwPlJpY2htb25k
IGRpc3B1dGVkIHRoYXQsIHNheWluZyBmYWN1bHR5IGFyZSBvbiBzaXRlIGFuZCBpdCYjODIxNztz
IHBvc3NpYmxlIGFsbCByZXNpZGVudHMgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBtZXQgc3RhZmYgc2luY2UgdGhl
eSBhcmUgb24gcm90YXRpb25zLjwvcD48cD5UaGUgcmVzaWRlbnQgd2FudHMgU3VtbWEgdG8gZWl0
aGVyIGN1dCByZXNpZGVudHMgbG9vc2Ugb3IgdG8gYnJpbmcgYmFjayBTRUEgZmFjdWx0eS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgc3VjaCBhIHRyYXZlc3R5LCYjODIyMTsgdGhlIHJlc2lkZW50
IHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBqdXN0IHNvdXIgZ3JhcGVzLiBJdCYjODIxNztz
IG5vdCB0aGF0IHdlIG1pc3Mgb3VyIG9sZCBhdHRlbmRpbmdzLiBUaGV5JiM4MjE3O3ZlIGRlc3Ry
b3llZCBvbmUgb2YgdGhlIGdyZWF0ZXN0IGFuZCBvbGRlc3QgRVIgcmVzaWRlbmNpZXMgaW4gdGhl
IGNvdW50cnkgYW5kIHB1dCB0aGUgYmxhbWUgb24gZXZlcnlvbmUgYnV0IHRoZW1zZWx2ZXMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5CYWdub2xpLCBob3dldmVyLCBzYWlkIGJvdGggU3VtbWEgYW5kIFVTQUNTIGFy
ZSBkZWRpY2F0ZWQgdG8gbWVkaWNhbCBlZHVjYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSBpcyBh
biBlYXN5IHNvbHV0aW9uLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvbWUgb2YgU0VBJiM4MjE3
O3MgY29yZSBmYWN1bHR5IGNvdWxkIGRlY2lkZSB0aGV5IHdhbnQgdG8gc2F2ZSBTdW1tYSYjODIx
NztzIHJlc2lkZW5jeSBwcm9ncmFtLiBJZiB3ZSBjb3VsZCBnZXQgZm91ciBvciBmaXZlIG9mIHRo
b3NlIGRvY3RvcnMgdG8gY29tZSBiYWNrIGFuZCB3b3JrIGZvciB1cyBhbmQgc3VibWl0IGFuPHN0
cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+YXBwZWFsIHNheWluZyBoYWxmIHRoZSBzdGFmZiB3YXMgYmFjaywgd2Um
IzgyMTc7ZCBnbyB0byBwcm9iYXRpb25hcnkgc3RhdHVzLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkJhZ25vbGkg
c2FpZCBpZiBVU0FDUyBhbmQgU0VBIGZhY3VsdHkgY291bGQgc2l0IGluIGEgcm9vbSB3aXRoIGEg
bWVkaWF0b3IsIGhlIGJlbGlldmVzIHRoZXkgY291bGQgbWFrZSBpdCBoYXBwZW4uIDwvcD48cD5T
RUEmIzgyMTc7cyBXcmlnaHQgc2FpZCB0aGF0IHdvbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO015IGd1eXMgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byB3b3JrIGZvciB0aGVtLCYjODIyMTsgaGUg
c2FpZC48L3A+PHA+QmluZGluZyBjb250cmFjdDwvcD48cD5VU0FDUyBpc24mIzgyMTc7dCB3aWxs
aW5nIHRvIHN0ZXAgYXNpZGUsIGV2ZW4gb24gdGhlIG9mZiBjaGFuY2UgdGhhdCBTdW1tYSYjODIx
NztzIGJvYXJkIG9mIGRpcmVjdG9ycyB3b3VsZCB0cnkgdG8gYnJpbmcgYmFjayBTRUEgdG8gbWFp
bnRhaW4gU3VtbWEmIzgyMTc7cyByZXNpZGVuY3ksIEJhZ25vbGkgc2FpZC4gPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXZSBoYXZlIGEgYmluZGluZyBjb250cmFjdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuIDwvcD48cD5PZiB0
aGUgMTcwIGhvc3BpdGFscyBVU0FDUyBzdGFmZnMsIEJhZ25vbGkgc2FpZCAxNjAgZG9uJiM4MjE3
O3QgaGF2ZSByZXNpZGVuY2llcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHdlIHdpbiB0aGUgYXBwZWFsLCB3
ZSYjODIxNztsbCB3b3JrIGxpa2UgaGVsbCB0byBtYWtlIFN1bW1hIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBy
ZXNpZGVuY2llcyBpbiBjb3VudHJ5LCYjODIyMTsgQmFnbm9saSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgd2Ug
bG9zZSwgdGhlIEVEIGNhbiBiZSBydW4gd2l0aG91dCByZXNpZGVudHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5E
ci4gUm9iZXJ0IE1jTmFtYXJhLCBhIFRlbXBsZSBVbml2ZXJzaXR5IGVtZXJnZW5jeSBtZWRpY2lu
ZSBjaGFpcm1hbiB3aG8gaGFzIHNlcnZlZCBvbiBBQ0dNRSBhY2NyZWRpdGF0aW9uIHRlYW1zLCBz
YWlkIGl0IGNvdWxkIGJlIGRpZmZpY3VsdCB0byBnZXQgdGhlIGRlY2lzaW9uIHJldmVyc2VkLCBh
bHRob3VnaCBpdCBjb3VsZCBoZWxwIGlmIFNFQSByZXR1cm5lZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQg
d291bGQgYmUgYSBmYWlybHkgcmFkaWNhbCBtb3ZlIGFuZCBtYXliZSAoQUNHTUUpIHdvdWxkIGJl
IHdpbGxpbmcgdG8gcHV0IGEgcHJvYmF0aW9uYXJ5IHN0YXR1cyBvbiBpdC4mIzgyMjE7IHNhaWQg
JiMxNzM7TWNOYW1hcmEsIGZvcm1lciBwcmVzaWRlbnQgb2YgQW1lcmljYW4gQWNhZGVteSBvZiBF
bWVyZ2VuY3kgTWVkaWNpbmUuIDwvcD48cD5BQ0dNRSBzdXJ2ZXlvcnMgYmFzZSB0aGVpciBkZWNp
c2lvbiBvbiBtYW55IGludGVydmlld3MgYXQgdGhlIGhvc3BpdGFsIGFuZCByZXZpZXdpbmcgcXVh
bGlmaWNhdGlvbnMgb24gdGhlIGRheSBvZiB0aGUgdmlzaXQsIGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtBbnl0
aGluZyB0aGF0IGhhcyBoYXBwZW5lZCBzaW5jZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHBlcnRhaW4uJiM4MjIx
OzwvcD48cD5Tb21lIHBoeXNpY2lhbiBsZWFkZXJzIHNhaWQgdGhpcyB3ZWVrIHRoZSBTdW1tYSBi
b2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMgbWF5IGJlIGNvbnNpZGVyaW5nIGJyaW5naW5nIGJhY2sgU0VBLCB0
aG91Z2ggU3VtbWEgYW5kIFVTQUNTIGluc2lzdCB0aGVpciBjb250cmFjdCBzdGFuZHMuPC9wPjxw
Pkhvd2V2ZXIsIE1jTmFtYXJhIHNhaWQgU3VtbWEgbXVzdCBhZGRyZXNzIGFsbCB2aW9sYXRpb25z
LCBpbmNsdWRpbmcgbGVhZGVyc2hpcCBpc3N1ZXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hhdGV2ZXIgdGhl
IGhpZGRlbiByZXBvcnQgc2hvd3MsIHdoZW4geW91IGFwcGVhbCBzb21ldGhpbmcsIHlvdSBhZGRy
ZXNzIGV2ZXJ5IHNpbmdsZSByZWFzb24gdG8gc2F5IHdoeSB3ZSBzaG91bGQgbm90IGJlIHRlcm1p
bmF0ZWQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5CZXR0eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFj
aGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxv
dyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JsaW5maXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O2JsaW5maXNoZXJBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3Ig
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQkoiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKPC9hPiBhbmQgc2Vl
IGFsbCBoZXIgc3RvcmllcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5IiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.