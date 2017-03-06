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SummaCare moving from downtown Akron to East End development

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 6, 2017 - 12:18 PM | Updated: March 6, 2017 - 04:26 PM

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