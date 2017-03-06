SummaCare moving from downtown Akron to East End development

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgcmVwb3J0PC9wPjxwPlN1bW1hQ2FyZSBpcyByZXR1cm5p
bmcgdG8gaXRzIHJvb3RzLjwvcD48cD5UaGUgQWtyb24tYmFzZWQgaGVhbHRoIHBsYW4sIG9yaWdp
bmFsbHkgY3JlYXRlZCB0byBwcm92aWRlIG1hbmFnZWQgY2FyZSBmb3IgR29vZHllYXIgVGlyZSAm
YW1wOyBSdWJiZXIgQ28uIGVtcGxveWVlcywgaXMgbW92aW5nIGl0cyBoZWFkcXVhcnRlcnMgYW5k
IDMwMCBlbXBsb3llZXMgc3RhcnRpbmcgdGhpcyBzdW1tZXIgZnJvbSBkb3dudG93biBBa3JvbiB0
byB0aGUgZm9ybWVyIEdvb2R5ZWFyIGNhbXB1cyBub3cga25vd24gYXMgdGhlIEVhc3QgRW5kLjwv
cD48cD5TdW1tYUNhcmUgaGFzIGJlZW4gaW4gaXRzIHByZXNlbnQgaG9tZSwgYSBmaXZlLXN0b3J5
IGJ1aWxkaW5nIHB1dCB1cCBvbiA2LjkgYWNyZXMgdGhhdCBwcmV2aW91c2x5IHdhcyB0aGUgc2l0
ZSBvZiB0aGUgZm9ybWVyIFBvcnRhZ2UgSG90ZWwsIHNpbmNlIERlY2VtYmVyIDIwMDIuIEdyb3Vu
ZCBicm9rZSBvbiB0aGUgZG93bnRvd24gYnVpbGRpbmcgaW4gRmVicnVhcnkgMjAwMS48L3A+PHA+
Q2l0eSBvZmZpY2lhbHMgd2hvIGZvdW5kIG91dCBhYm91dCB0aGUgU3VtbWFDYXJlIG1vdmUgbGFz
dCB3ZWVrIHNhaWQgTW9uZGF5IHRoYXQgbm8gbmV3IHRlbmFudHMgaGF2ZSBiZWVuIGZvdW5kIHll
dCBmb3IgdGhlIHNvb24tdG8tYmUgdmFjYXRlZCBidWlsZGluZyBhdCBNYXJrZXQgYW5kIE1haW4g
c3RyZWV0cy48L3A+PHA+QWxsIFN1bW1hQ2FyZSBlbXBsb3llZXMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGhh
dmUgbW92ZWQgaW50byB0aGUgbmV3IHNpdGUgYXQgdGhlIGZvcm1lciBHb29keWVhciBoZWFkcXVh
cnRlcnMgaW4gTm92ZW1iZXIuPC9wPjxwPlN1bW1hQ2FyZSBzYWlkIGl0cyBjdXJyZW50IGhlYWRx
dWFydGVycyBpcyBub3cgdG9vIGxhcmdlLiBUaGUgaGVhbHRoLWNhcmUgYnVzaW5lc3Mgc2FpZCBp
dCBzaWduZWQgYSB0aHJlZS15ZWFyIGxlYXNlIGZvciA2NSwwMDAgc3F1YXJlIGZlZXQgb2Ygc3Bh
Y2UgYXQgdGhlIEVhc3QgRW5kOyBhbGwgZW1wbG95ZWVzIHdpbGwgYmUgb24gb25lIGZsb29yLjwv
cD48cD5UaGlzIHdpbGwgYmUgdGhlIGZpcnN0IHNpZ25pZmljYW50IGJ1c2luZXNzIHRlbmFudCBp
biB0aGUgRWFzdCBFbmQgY29tcGxleCBvZmYgRWFzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0LCBhY2NvcmRpbmcg
dG8gb3duZXIgYW5kIGRldmVsb3BlciBJbmR1c3RyaWFsIFJlYWx0eSBHcm91cCwgYWxzbyBrbm93
biBhcyBJUkcuIElSRywgd2hpY2ggc3BlY2lhbGl6ZXMgaW4gcmVkZXZlbG9waW5nIGFnaW5nIGlu
ZHVzdHJpYWwgcHJvcGVydGllcywgcHVyY2hhc2VkIHRoZSBmb3JtZXIgR29vZHllYXIgY2FtcHVz
IGFuZCBidWlsdCBHb29keWVhciYjODIxNztzIG5ldyBoZWFkcXVhcnRlcnMganVzdCBhIHNob3J0
IGRpc3RhbmNlIGF3YXkgb24gSW5ub3ZhdGlvbiBXYXkgaW4gRWFzdCBBa3Jvbi48L3A+PHA+U3Vt
bWFDYXJlJiM4MjE3O3MgbW92ZSBhbHNvIHdpbGwgY3JlYXRlIGEgJiM4MjIwO21lZGljYWwgY29y
cmlkb3ImIzgyMjE7IGFsb25nIE1hcmtldCBTdHJlZXQsIGFjY29yZGluZyB0byBTdW1tYSBIZWFs
dGgsIHRoZSBpbnN1cmVyJiM4MjE3O3MgcGFyZW50IGNvbXBhbnkuPC9wPjxwPlN1bW1hQ2FyZSYj
ODIxNztzIG1vdmUgdG8gdGhlIEVhc3QgRW5kIGNvaW5jaWRlcyB3aXRoIFN1bW1hIEhlYWx0aCYj
ODIxNztzIHBsYW5zIGZvciBhIG5ldyAzMDAsMDAwLXNxdWFyZS1mb290IHBhdGllbnQgdG93ZXIg
YW5kIGEgbWVkaWNhbCBvZmZpY2UgYnVpbGRpbmcgb24gaXRzIEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwg
Y2FtcHVzLiBUaGUgTWFya2V0IFN0cmVldCBtZWRpY2FsIGNvcnJpZG9yIHdpbGwgaW5jbHVkZSBT
dW1tYSBIZWFsdGgmIzgyMTc7cyBBa3JvbiBjYW1wdXMsIFN1bW1hIFJlaGFiIEhvc3BpdGFsIGFu
ZCwgbGF0ZXIgdGhpcyB5ZWFyLCBTdW1tYUNhcmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTdW1tYUNhcmUgaXMg
Y2xlYXJseSBkZW1vbnN0cmF0aW5nIGl0cyBjb21taXRtZW50IHRvIEFrcm9uIGJ5IGtlZXBpbmcg
aXRzIGhlYWRxdWFydGVycyBpbiB0aGUgY2l0eSwmIzgyMjE7IEFrcm9uIE1heW9yIERhbmllbCBI
b3JyaWdhbiBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLiAmIzgyMjA7VGhlIEVhc3QgRW5kIG5laWdo
Ym9yaG9vZCwgd2l0aCBpdHMgYmxlbmQgb2YgcmVzaWRlbmNlcyBhbmQgbmV3IGNvbXBhbmllcyBt
b3ZpbmcgaW4sIGlzIGEgcGVyZmVjdCBleGFtcGxlIG9mIHRoZSBwcm9ncmVzcyB3ZSBhcmUgbWFr
aW5nIHRocm91Z2hvdXQgb3VyIGNpdHkuIEkgY29tbWVuZCBTdW1tYUNhcmUgZm9yIGJlY29taW5n
IHRoZSBmaXJzdCB0ZW5hbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LYXRoeSBHZWllciwgY2hhaXIgb2YgdGhl
IFN1bW1hQ2FyZSBCb2FyZCBvZiBEaXJlY3RvcnMsIGV4cHJlc3NlZCBob3cgaW1wb3J0YW50IGl0
IGlzIGZvciBTdW1tYUNhcmUgdG8gYmVjb21lIG1vcmUgZWZmaWNpZW50IGluIGl0cyBvcGVyYXRp
b25zIHdoaWxlIG1haW50YWluaW5nIGl0cyBjb21taXRtZW50IHRvIEFrcm9uLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7T3VyIGN1cnJlbnQgaG9tZSBvbiBOb3J0aCBNYWluIGlzIHNpbXBseSB0b28gbGFyZ2UgZm9y
IG91ciBvcGVyYXRpb25zIHRvZGF5LCYjODIyMTsgS2F0aHkgR2VpZXIsIGNoYWlyd29tYW4gb2Yg
U3VtbWFDYXJlJiM4MjE3O3MgYm9hcmQgb2YgZGlyZWN0b3JzLCBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxl
YXNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIGVtcGxveWVlcyBoYXZlIGVuam95ZWQgYmVpbmcgaW4gdGhh
dCBncmVhdCBsb2NhdGlvbiBmb3IgbmVhcmx5IDIwIHllYXJzIGJ1dCB0aGUgdGltZSBpcyByaWdo
dCB0byBtb3ZlLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtPdXIgbmV3IEVhc3QgRW5kIGJ1aWxk
aW5nIHdpbGwgb2ZmZXIgZXZlbiBtb3JlIGFtZW5pdGllcyBmb3Igb3VyIGVtcGxveWVlcyBhbmQg
aXMgbG9jYXRlZCBpbiBhbm90aGVyIGFyZWEgb2YgdGhlIGNpdHkgdGhhdCBpcyB0cnVseSBvbiBh
biB1cHN3aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Qm9iIFBhc2tvd3NraSwgU3VtbWFDYXJlJiM4MjE3O3Mg
aW50ZXJpbSBwcmVzaWRlbnQsIHNhaWQgdGhlIG5ldyBsb2NhdGlvbiB3aWxsIGhhdmUgZW5vdWdo
IHNwYWNlIHNvIHRoYXQgYWxsIGVtcGxveWVlcyBjYW4gZ2F0aGVyIGF0IG9uZSBsb2NhdGlvbi48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIG91ciBjdXJyZW50IGxvY2F0aW9uLCBpdCB3YXMgYSBjaGFsbGVuZ2Ug
dG8gYWxsIG1lZXQgdG9nZXRoZXIgYXMgYSB0ZWFtLiBJbiB0aGUgRWFzdCBFbmQgY29tcGxleCwg
d2Ugd2lsbCBoYXZlIGFjY2VzcyB0byBhIGxhcmdlLCAzMDAgc2VhdC1jb21tdW5pdHkgcm9vbSBh
cyB3ZWxsIGFzIHRoZSBHb29keWVhciBUaGVhdGVyLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBpbiBhIHJlbGVh
c2UuPC9wPjxwPlRoZSByZXN0b3JlZCBHb29keWVhciBUaGVhdGVyIGNhbiBzZWF0IG1vcmUgdGhh
biAxLDUwMCBwZW9wbGUuPC9wPjxwPlRoZSBtb3ZlIGJ5IFN1bW1hQ2FyZSBhcyBpdHMgZmlyc3Qg
bWFqb3IgdGVuYW50IGlzIGEga2V5IHRvIGZ1dHVyZSBkZXZlbG9wbWVudCBhdCB0aGUgRWFzdCBF
bmQsIHNhaWQgQ2Fyb2wgU21pdGgsIElSRyB2aWNlIHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
IGV4cGVjdCBvdGhlciBidXNpbmVzc2VzIHRvIGZvbGxvdyBTdW1tYUNhcmUmIzgyMTc7cyBsZWFk
LCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZCBpbiBhIHJlbGVhc2UuICYjODIyMDtXZSBleHBlY3QgdG8gaGF2
ZSBhZGRpdGlvbmFsIGV4Y2l0aW5nIGRldmVsb3BtZW50cyB0byBhbm5vdW5jZSBvdmVyIHRoZSBu
ZXh0IGZldyB3ZWVrcyBhbmQgbW9udGhzLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.