All CATEGORIES
☰ Menu

SummaCare moving from downtown Akron to East End development

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 6, 2017 - 12:18 PM | Updated: March 7, 2017 - 07:49 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The former headquarters of Goodyear located in the East End/Market Street Corridor will be the new home of SummaCare Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

unloved09cut_02 Charlie Neibergall - AP
Businesses get pushed out as industrial districts rebuild

DES MOINES, IOWA: Leaning over the map, Brian Vincent turned to a city official and asked, “Why does it show a park instead of my business?”

wiki09cut
WikiLeaks fallout: Should you worry about alleged CIA hacks?
Business news briefs — March 9
fearless09cut_02
‘Fearless Girl’ statue stares down Wall Street’s iconic bull
akrondish08_pavs_03
Akron Dish: Rockne’s in Akron marks 30 years; Pav’s Creamery expanding; ice cream and root beer stands opening; wine at Menches; St. Patrick’s Day events and more
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next