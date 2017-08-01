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Summertime blues: Car sales head for seventh straight down month

By Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: August 1, 2017 - 06:22 PM
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In this April 2017, photo, a GMC truck sits in a General Motors dealer's lot in Nashville, Tenn. U.S. sales of new cars and trucks were expected to show a decline in July 2017 as consumers pulled back on purchases and waited for Labor Day deals. July likely marked the seventh straight month of declines in a peaking market. (AP Photo/Mark Humphrey)


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