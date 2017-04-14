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Summit bus system director who was placed on leave sent e-mail alleging outside entities declared ‘war’ on Metro

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: April 14, 2017 - 07:01 AM | Updated: April 14, 2017 - 11:54 AM
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A bus waits for passengers to load at the Akron bus terminal on March 11, 2016, in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)

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