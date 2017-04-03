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Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 3, 2017 - 06:31 PM | Updated: April 4, 2017 - 02:02 PM

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