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Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 3, 2017 - 06:31 PM

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