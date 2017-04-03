All CATEGORIES
☰ Menu

Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 3, 2017 - 06:31 PM

MORE IN BUSINESS

Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund

Summit County says the math works out like this: $2 million in county government funds will create $14 million in new economic development and jobs.

ignite04cut_1
Ignite Brewing hopes to spark craft beer love in Barberton
auto04
Car sales keep falling, but buyers pay more for trucks, SUVs
Trump signs bill blocking online privacy regulation
Probate Court seeking gently used clothing for senior citizens
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next