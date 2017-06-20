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Employment

Summit County jobless rate rises

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 20, 2017 - 06:04 PM

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