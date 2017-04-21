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Supporters have high hopes for success of legal pot clubs

By Kristen Wyatt
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 08:48 PM
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Linda Wood smokes a concentrated form of marijuana called a "dab" at the Speakeasy Vape Lounge, one of the United States' only legal pot clubs, in Colorado Springs, Colo. Wood started using marijuana for pain relief after a hip-replacement surgery. She joined the club because her apartment does not allow marijuana use. (AP Photo/Thomas Peipert)


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