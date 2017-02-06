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Supreme Court nominee has history of conservative approach to labor, employment cases

By Sam Hananel  and Laurie Kellman
Associated Press

Published: February 6, 2017 - 06:57 PM

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