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Economy

Survey: Economists expect slower U.S. growth

Associated Press

Published: June 5, 2017 - 08:28 PM
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FILE - In this Thursday, March 23, 2017, file photo, workers manufacture thermal protection systems for NASA at Bally Ribbon Mills in Bally, Pa. Forecasts for U.S. economic growth are coming in slightly lower after a weak first quarter, according to a survey of business economists released Monday, June 5. (AP Photo/Matt Rourke, File)


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