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Takata agrees to guilty plea, will pay $1 billion for hiding defect

By Tom Krisher, Dee-Ann Durbin and Ed White
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 03:09 PM
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FILE - In this May 4, 2016, file photo, visitors walk by a Takata Corp. desk at an automaker's showroom in Tokyo. The Justice Department is planning to announce a criminal penalty against the Japanese air bag maker as part of its investigation into the company's defective air bag inflators. The department has scheduled a news conference Friday, Jan. 13, 2017 in Detroit to make the announcement. (AP Photo/Shizuo Kambayashi, File)


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