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Takata pleads guilty in air bag scandal, agrees to pay $1B

By Tom Krisher and Ed White
Associated Press

Published: February 27, 2017 - 07:15 PM
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Takata Corp.'s chief financial officer Yoichiro Nomura leaves federal court in Detroit, Monday, Feb. 27, 2017. Japanese auto parts maker Takata Corp. pleaded guilty to fraud Monday and agreed to pay $1 billion in penalties for concealing an air bag defect blamed for at least 16 deaths, most of them in the U.S. (AP Photo/Paul Sancya)


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