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Betty Lin-Fisher: Akron-area women leaders share their advice in new book

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: May 19, 2017 - 07:52 PM
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Robin Kilbride, the CEO of Smithers-Oasis at the company headquarters in Kent. The company makes foam for plant and floral arrangements. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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