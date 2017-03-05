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Q&A with Charter Communications

Betty Lin-Fisher: Answers to your Spectrum/Time Warner conversion questions

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: March 5, 2017 - 10:46 PM
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A Charter Communications van is shown in April 2015, in Town and Country, Mo. (AP Photo/Jeff Roberson)


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