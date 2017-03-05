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Q&A with Charter Communications

Betty Lin-Fisher: Answers to your Spectrum/Time Warner conversion questions

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: March 5, 2017 - 10:46 PM
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A Charter Communications van is shown in April 2015, in Town and Country, Mo. (AP Photo/Jeff Roberson)


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Betty Lin-Fisher: Answers to your Spectrum/Time Warner conversion questions

Recently, Time Warner Cable, which was acquired by Charter Communications, rebranded itself as Spectrum. Since Spectrum does things slightly differently than Time Warner, there have been questions from readers. I reached out to Bill Morand, Charter Communications’ communications director for the Great Lakes region, to get some answers to common questions.

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