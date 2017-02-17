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Betty Lin-Fisher: CPAs offer Top 10 tax tips

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: February 17, 2017 - 07:23 PM
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Tax professional and tax preparation firm owner Alicia Utley views a Form 1040 on her computer in her office at Infinite Tax Solutions, in Boulder, Colo. Millions of Americans are eligible for Earned Income Tax Credit but many overlook its generous benefits. A tax preparer and most major tax software can walk you through a series of questions to determine your eligibility. (AP Photo/Brennan Linsley)


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