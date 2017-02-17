All CATEGORIES
☰ Menu

Taking action

Betty Lin-Fisher: CPAs offer Top 10 tax tips

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: February 17, 2017 - 07:23 PM | Updated: February 18, 2017 - 08:08 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Tax professional and tax preparation firm owner Alicia Utley views a Form 1040 on her computer in her office at Infinite Tax Solutions, in Boulder, Colo. Millions of Americans are eligible for Earned Income Tax Credit but many overlook its generous benefits. A tax preparer and most major tax software can walk you through a series of questions to determine your eligibility. (AP Photo/Brennan Linsley)


MORE IN BUSINESS

taxcredit19cut Brennan Linsley - AP
Betty Lin-Fisher: CPAs offer Top 10 tax tips

Yes, grumble, grumble. It’s that time of year to talk about everyone’s favorite subject — taxes.

Ask Brianna: How can I stay on budget and still hang out?
taxcredit19cut
Make less than $54K? Consider this underused tax break
Here’s where low- to moderate-income people can get taxes prepared for free and find out if they are eligible for earned income tax credit
SpaceX launch scrubbed with 13 seconds to go
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next