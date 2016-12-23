Betty Lin-Fisher: Credit unions working together to broaden access

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWVtYmVycyBrbm93IHRoYXQgTmV3IEhvcml6b24gRmVkZXJhbCBDcmVkaXQgVW5pb24gaXMg
bG9jYXRlZCBpbiBhIHNtYWxsIGJyYW5jaCBoaWRkZW4gYW1vbmcgaG91c2VzIG9uIGEgc2lkZSBz
dHJlZXQgaW4gQmFyYmVydG9uLjwvcD48cD5Gb3IgcG90ZW50aWFsIG5ldyBtZW1iZXJzLCB0aGUg
bG9jYXRpb24gYXQgMTgwIFNlY29uZCBTdC4gU1cgaXMgbm90IGlkZWFsLCBzYWlkIGl0cyBtYW5h
Z2VyL0NFTyBNaWNoYWVsIEhlaWRlbnJlaWNoLjwvcD48cD5CdXQgYSBjcmVkaXQgdW5pb24gY29v
cGVyYXRpdmUgY29uY2VwdCBjYWxsZWQgJiM4MjIwO3NoYXJlZCBicmFuY2hpbmcsJiM4MjIxOyB3
aGljaCBhbGxvd3MgcGFydGljaXBhdGluZyBjcmVkaXQgdW5pb25zIHRvIHdhbGsgaW50byBtb3Jl
IHRoYW4gNSwwMDAgb3RoZXIgY3JlZGl0IHVuaW9uIGJyYW5jaGVzIHdvcmxkd2lkZSBhbmQgY29u
ZHVjdCB0aGVpciBidXNpbmVzcyBhcyBpZiB0aGV5IHdlcmUgYXQgdGhlaXIgaG9tZSBicmFuY2gs
IGlzIGEgZ2FtZSBjaGFuZ2VyLjwvcD48cD5JdCBvZmZlcnMgc21hbGwgY3JlZGl0IHVuaW9ucyBs
aWtlIE5ldyBIb3Jpem9uLCB3aXRoIDIsMTAwIG1lbWJlcnMsIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBz
dGF5IGNvbXBldGl0aXZlIGFuZCBwZXJoYXBzIHJlY3J1aXQgbmV3IG1lbWJlcnMgYnkgb2ZmZXJp
bmcgdGhlbSBhY2Nlc3MgdG8gdGhvdXNhbmRzIG9mIG90aGVyIGJyYW5jaGVzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2hlbiB5b3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHBlb3BsZSB3aXRoIHRoZSBwb3RlbnRpYWwgdG8gZ28g
dG8gQ2hhc2Ugb3IgUE5DIGFuZCB5b3UmIzgyMTc7dmUgZ290IGEgaGlkZGVuIGJyYW5jaCwmIzgy
MjE7IHNoYXJlZCBicmFuY2hpbmcgaXMgaW1wb3J0YW50IGZvciBtZW1iZXJzaGlwIHJldGVudGlv
biwgSGVpZGVucmVpY2ggc2FpZC48L3A+PHA+QW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIHRoZSB3YXlz
IHRoYXQgdGhlIGNyZWRpdCB1bmlvbiBpbmR1c3RyeSB0cmllcyB0byBtYWtlIGl0c2VsZiBkaWZm
ZXJlbnQgZnJvbSB0cmFkaXRpb25hbCBiYW5rcyBieSBvZmZlcmluZyB0aGUgY29vcGVyYXRpdmUg
JiM4MjIwO3NoYXJlZCBicmFuY2hpbmcmIzgyMjE7IGNvbmNlcHQgKG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24g
Y2FuIGJlIGZvdW5kIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc2hhcmVkYnJhbmNoaW5nLm9yZyki
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuc2hhcmVkYnJhbmNoaW5nLm9yZyk8L2E+LjwvcD48cD5JdCYj
ODIxNztzIHVubGlrZWx5IHRoYXQgcmV0YWlsIGJhbmtzIHdvdWxkIG9mZmVyIHRoZWlyIGN1c3Rv
bWVycyB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gd2FsayBpbnRvIGEgY29tcGV0aXRvciYjODIxNztzIGJy
YW5jaCB0byBjb25kdWN0IHRoZWlyIGJ1c2luZXNzLCBsb2NhbCBjcmVkaXQgdW5pb24gbGVhZGVy
cyB0b2xkIG1lIGR1cmluZyBhIHJlY2VudCBsdW5jaCBtZWV0aW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQg
YWxsb3dzIGNyZWRpdCB1bmlvbnMgdG8gc3RheSBzbWFsbGVyIGFuZCB0byBiZSBtb3JlIGNvbW11
bml0eS1mb2N1c2VkLCYjODIyMTsgc2FpZCBLaW0gU3Rld2FydCwgbWFuYWdlciBvZiBwdWJsaWMg
cmVsYXRpb25zIGZvciB0aGUgT2hpbyBDcmVkaXQgVW5pb24gTGVhZ3VlLiAmIzgyMjA7SXQmIzgy
MTc7cyBnb29kIGJ1c2luZXNzIGFuZCBwaGlsb3NvcGh5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2FpZCBUaW0g
UGxhc3RvdywgbWFuYWdlciBvZiBtYXJrZXRpbmcgYW5kIGJ1c2luZXNzIGRldmVsb3BtZW50IGZv
ciBDU0UgRmVkZXJhbCBDcmVkaXQgVW5pb24sIHdpdGggZm91ciBicmFuY2hlcyBpbiBTdGFyayBD
b3VudHk6ICYjODIyMDtDcmVkaXQgdW5pb25zIGJ5IG5hdHVyZSBhcmUga25vd24gYXMgY29vcGVy
YXRvcnMuIE1vc3QsIGlmIG5vdCBhbGwgY3JlZGl0IHVuaW9ucywgYXJlIG5vdCBldmVyIGdvaW5n
IHRvIGJlIGh1Z2UgY3JlZGl0IHVuaW9ucyBieSBvdXJzZWx2ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DcmVk
aXQgdW5pb24gbWVtYmVyc2hpcCBpcyBvbiBhbiB1cHN3aW5nLiBJbiBPaGlvLCA0NiwwMDAsIG9y
IDEuNyBwZXJjZW50IG1vcmUgY3VzdG9tZXJzIGpvaW5lZCBjcmVkaXQgdW5pb25zIGluIHRoZSB5
ZWFyIGVuZGluZyBpbiBKdW5lLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIE9oaW8gQ3JlZGl0IFVuaW9uIExl
YWd1ZSBmb3IgYSB0b3RhbCBvZiAyLjg1IG1pbGxpb24gbWVtYmVycy48L3A+PHA+T2ZmZXJpbmcg
Y29vcGVyYXRpdmUgc2VydmljZXMgc3VjaCBhcyAmIzgyMjA7c2hhcmVkIGJyYW5jaGluZywmIzgy
MjE7IHdoaWNoIGFsbG93cyB0aGUgY3JlZGl0IHVuaW9ucyB0byBzZXJ2ZSBpdHMgY3VzdG9tZXJz
LCBpcyBhIHdheSB0byAmIzgyMjA7YmVsaWV2ZSBpbiB0aGUgY3JlZGl0IHVuaW9uIG1vdmVtZW50
IG92ZXJhbGwsJiM4MjIxOyBQbGFzdG93IHNhaWQuPC9wPjxwPkplYW5uaWUgRnllLCBjaGllZiBv
cGVyYXRpbmcgb2ZmaWNlciBvZiBDU0UsIHNhaWQgdGhvdWdoIHBlb3BsZSBpbiB0aGUgZmluYW5j
aWFsIGluZHVzdHJ5ICYjODIyMDtpbnNpc3QgY3VzdG9tZXJzIGRvbiYjODIxNzt0IHZpc2l0IGJy
YW5jaGVzLiBPdXIgbG9iYmllcyBhcmUgc3RpbGwgdmVyeSBmdWxsIC4uLiB0aGVyZSYjODIxNztz
IGp1c3Qgc29tZSB0aGluZ3MgeW91IHN0aWxsIG5lZWQgYSBicmFuY2ggZm9yLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TWFueSBjcmVkaXQgdW5pb25zIGFyZSBhbHNvIHBhcnQgb2YgYSBuZXR3b3JrIG9mIEFUTXMg
dGhhdCBhbGxvdyBmcmVlIHVzYWdlIHdpdGhvdXQgZm9yZWlnbi10cmFuc2FjdGlvbiBmZWVzLiAo
U29tZSBiYW5rcyBhbHNvIG9mZmVyIHRoaXMgb3IgY2VydGFpbiBjcmVkaXRzIHRvIGN1c3RvbWVy
cyB3aG8gZG8gaW5jdXIgZmVlcy4pPC9wPjxwPlRoZXJlIGFyZSBhbHNvIHNvbWUgc3RyaWN0IHJ1
bGVzIHdoZW4gaXQgY29tZXMgdG8gdGhlIHNoYXJlZCBicmFuY2hpbmcgbmV0d29yayBmb3IgY3Jl
ZGl0IHVuaW9ucy4gVGhlcmUgYXJlIGNoZWNrcyBhbmQgYmFsYW5jZXMgYXJvdW5kIGhvdyBhIGNy
ZWRpdCB1bmlvbiYjODIxNztzIHN0YWZmIGNhbiBhY2Nlc3MgYW5vdGhlciBjcmVkaXQgdW5pb24m
IzgyMTc7cyBhY2NvdW50cyBmb3Igc2hhcmVkIGJyYW5jaGluZyBhbmQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBu
byBzdGVhbGluZyBvZiBtZW1iZXJzLiBJbiBvdGhlciB3b3JkcywgdGVsbGVycyBjYW4mIzgyMTc7
dCB0ZWxsIHNoYXJlZCBicmFuY2hpbmcgY3VzdG9tZXJzIHRoYXQgdGhleSByZWFsbHkgc2hvdWxk
IGp1c3QgY29tZSBqb2luIHRoZWlyIGNyZWRpdCB1bmlvbiBpbnN0ZWFkIHdoaWxlIGNvbmR1Y3Rp
bmcgdGhlIHNoYXJlZC1icmFuY2hpbmcgYnVzaW5lc3MuPC9wPjxwPldoaWxlIGl0IGNvc3RzIGNy
ZWRpdCB1bmlvbnMgd2hlbiBpdHMgbWVtYmVycyBnbyB0byBhbm90aGVyIGJyYW5jaCB1c2luZyBz
aGFyZWQgYnJhbmNoaW5nLCBpdCYjODIxNztzIGEgY29zdCBIZWlkZW5yZWljaCBvZiBOZXcgSG9y
aXpvbiBzYXlzIGlzIHdvcnRoIGl0ICYjODIxMjsgZXZlbiBpZiBoZSYjODIxNztzIHBheWluZyBt
b3JlIGluIGZlZXMgZm9yIGhpcyBtZW1iZXJzIHRvIHVzZSBvdGhlciBicmFuY2hlcyB0aGFuIHRo
ZSBmZWVzIGhlIGdldHMgaW4gZnJvbSB2aXNpdGluZyBtZW1iZXJzLiBIZSYjODIxNztzIGJlZW4g
Y29uc2lkZXJpbmcgbW92aW5nIGhpcyBicmFuY2ggb3Igb3BlbmluZyBhbm90aGVyIGxvY2F0aW9u
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgY29zdHMgYWJvdXQgJDY1MCBhIG1vbnRoLCBidXQgdGhhdCYjODIx
NztzIGxlc3MgdGhhbiBvcGVuaW5nIGEgYnJhbmNoLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VW5p
bnRlbmRlZCBwcm9ibGVtPC9wPjxwPkR1cmluZyBvdXIgbWVldGluZywgdGhlIGNyZWRpdCB1bmlv
biBsZWFkZXJzIGFsc28gZGlzY3Vzc2VkIGEgbmF0aW9uYWwgd29ycnkgdGhhdCB0aGV5IHNoYXJl
LiBQcm9wb3NlZCBydWxlcyBieSB0aGUgbmF0aW9uYWwgQ29uc3VtZXIgRmluYW5jZSBQcm90ZWN0
aW9uIEJ1cmVhdSwgd2hpY2ggd2VyZSBkZXNpZ25lZCB0byBjdXJ0YWlsIHVuZmFpcmx5IGhpZ2gg
aW50ZXJlc3QgcmF0ZXMgY2hhcmdlZCBieSBwYXlkYXkgbGVuZGVycywgY291bGQgYWxzbyBpbmFk
dmVydGVudGx5IGx1bXAgY3JlZGl0IHVuaW9ucyBpbiB3aXRoIHBheWRheSBsZW5kZXJzJiM4MjE3
OyByZWd1bGF0aW9ucyBhbmQgaHVydCB0aGVpciBhYmlsaXR5IHRvIGlzc3VlIHNtYWxsIGxvYW5z
LjwvcD48cD5Gb3IgaW5zdGFuY2UsIENTRSBjcmVkaXQgdW5pb24gb2ZmZXJzIGEgbG90IG9mIGl0
cyBtZW1iZXJzICQ1MDAgbG9hbnMgd2l0aCBhIHNpeC0gdG8gZWlnaHQtbW9udGggcmVwYXltZW50
IHBsYW4uPC9wPjxwPlRoZSBtZW1iZXJzIG11c3QgZ28gdGhyb3VnaCBub3JtYWwgYXBwbGljYXRp
b24gcHJvY2Vzc2VzLCBidXQgdGhlIHNtYWxsIGxvYW5zIGFyZSBhbiBhbHRlcm5hdGl2ZSB0byBw
YXlkYXkgbG9hbnMsIEZ5ZSBzYWlkLiBXaGlsZSBhIHBheWRheSBsZW5kZXIgbWlnaHQgY2hhcmdl
IDIwMCBwZXJjZW50IHRvIDMwMCBwZXJjZW50IGluIGZlZXMgYW5kIGludGVyZXN0LCB0aGUgQ1NF
IGxvYW4gaGFzIGFuIDE4IHBlcmNlbnQgaW50ZXJlc3QgcmF0ZS48L3A+PHA+RnllIHNhaWQgY3Jl
ZGl0IHVuaW9ucyBvZmZlciBzbWFsbCBsb2FucyB0byBtZW1iZXJzIHdobyBtaWdodCBuZWVkIGl0
IHRvIGJ1eSBuZXcgdGlyZXMgb3Igb3RoZXIgdW5leHBlY3RlZCBjb3N0cyB0aGF0IGNvdWxkIG90
aGVyd2lzZSBzZW5kIHRoZW0gdG8gYSBwYXlkYXkgbGVuZGVyLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIHByb3Bv
c2VkIHJ1bGVzLCBkZXNpZ25lZCB0byBjdXJiIHRoZSAmIzgyMjA7YmFkIGFjdG9ycywmIzgyMjE7
IHNhaWQgU3Rld2FydCwgY291bGQgdGhyZWF0ZW4gY3JlZGl0IHVuaW9ucyYjODIxNzsgYW5kIHNt
YWxsIGNvbW11bml0eSBiYW5rcyYjODIxNzsgYWJpbGl0aWVzIHRvIGhlbHAgaXRzIG1lbWJlcnMg
d2l0aCBzbWFsbCBsb2Fucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdvdWxkIG1ha2UgaXQgc28gZGlmZmlj
dWx0IHRvIHdyaXRlIGxvYW5zIGFuZCB0YWtpbmcgYW4gYWxyZWFkeSBub3QgY29zdC1lZmZlY3Rp
dmUgcHJvZHVjdCBhbmQgcHVzaCB5b3Ugb3V0IGZyb20gZG9pbmcgaXQgYXQgYWxsLCYjODIyMTsg
RnllIHNhaWQuPC9wPjxwPkNyZWRpdCB1bmlvbiBhZHZvY2F0ZXMgYXJlIHdvcmtpbmcgdG8gdHJ5
IHRvIGdldCB0aGUgZmVkZXJhbCBhZ2VuY3kgdG8gcmVjb2duaXplIHRoZSBwb3RlbnRpYWwgcHJv
YmxlbSBmb3IgY3JlZGl0IHVuaW9ucywgdGhlIGxlYWRlcnMgc2FpZC48L3A+PHA+QmV0dHkgTGlu
LUZpc2hlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
OmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGlu
ZmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtibGluZmlzaGVyQUJKJm5ic3A7
PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5
TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZp
c2hlckFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.