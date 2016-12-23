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Betty Lin-Fisher: Credit unions working together to broaden access

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: December 23, 2016 - 04:59 PM
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A Christmas tree sits on display in the lobby at the New Horizon Federal Credit Union on Monday in Barberton. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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