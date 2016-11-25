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Betty Lin-Fisher: Everyone’s a target for cybercrime, but we don’t all have to be victims

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: November 25, 2016 - 05:32 PM | Updated: November 26, 2016 - 10:33 PM
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Protect yourself from identity theft. (MCT file Illustration)


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But these days, the hoodlums hide behind computers and their crimes are identity theft and other internet crimes where the crooks hold your computer or files “ransom.”

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